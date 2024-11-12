Разработанный компанией LG Display экран способен растягиваться до 18 дюймов, сохраняя при этом разрешение 100 пикселей на дюйм. Разработка может быть использована в носимых устройствах нового поколения или автомобилях.

Панель сделана из материала, что используется в контактных линзах. LG утверждает, что это «первый в мире дисплей, способный растягиваться на 50%», — самый высокий показатель в отрасли.

12-дюймовый экран может растягиваться до 18 дюймов, обеспечивая при этом полноцветное изображение и поддерживая разрешение 100 пикселей на дюйм по всей поверхности. Он также может складываться и скручиваться.

«Растягивающиеся дисплеи не только тонкие и легкие, но и способны прилипать к неровным изогнутым поверхностям, таким как одежда и кожа, — говорят в LG Display. — Они найдут широкое применение в различных отраслях — от моды и носимых устройств до смартфонов».

Компания продемонстрировала растягивающийся экран в виде футуристической панели в автомобиле и в виде дисплея на форме пожарного, предоставляющего информацию в режиме реального времени.

В 2022 году LG Display представила раннюю версию устройства, которая могла растягиваться только на 20%. С тех пор компания увеличила растяжимость, усовершенствовав подложку экрана из кремниевого материала, который также используется в контактных линзах.

«Кроме того, новинка отличается повышенной прочностью, поэтому его можно растягивать более 10 тыс. раз, сохраняя четкое изображение», — добавили в компании. LG Display не сообщила, сколько будет стоить дисплей и когда он будет выпущен на рынок.

По данным CCS Insight, Apple может выпустить умное кольцо к 2026 году, составив конкуренцию в этом сегменте компании Samsung. Если прогноз сбудется, то это будет первый новый продукт с момента выпуска гарнитуры Apple Vision Pro в этом году.