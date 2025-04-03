Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию логотипа в качестве товарного знака, следует из базы данных ведомства. Заявка подана 1 апреля. При этом заявителем выступает «Линкин Парк ЛЛК».

Фото: Роспатент

В заявке сказано, что под этим товарным знаком рок-группа планирует производить и продавать музыку и клипы, одежду, а также предоставлять развлекательные услуги, в том числе выступать с концертами.

Linkin Park была основана в 1996 году. В общей сложности группа продала более 100 млн экземпляров альбомов по всему миру. Музыкальный коллектив дважды становился обладателем премии «Грэмми».

Летом 2017 года вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. Через семь лет, в 2024 году, группа объявила о возвращении на сцену. Место вокалиста заняла 38-летняя Эмили Армстронг. Также в группе появился новый барабанщик, Колин Бриттейн.



