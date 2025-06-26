Правительство России продолжает работу по упрощению лицензионных процедур для бизнеса. В рамках эксперимента предприниматели теперь могут получать несколько необходимых разрешений через единое заявление на портале «Госуслуги». Первыми такую возможность получили владельцы аптек, а в перспективе перечень отраслей будет расширен.

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Новый механизм кардинально меняет привычный порядок оформления документов. Если раньше для открытия аптеки требовалось отдельно получать лицензию в Росздравнадзоре и разрешения в Роспотребнадзоре, то теперь достаточно заполнить одно комплексное заявление.

Система автоматически распределит его по всем необходимым инстанциям. При этом общий срок рассмотрения документов остается прежним — до трех месяцев, но сама процедура подачи занимает не более 10 минут вместо прежней многоступенчатой системы.

В текущем году планируется распространить этот упрощенный механизм как минимум на 50 видов разрешительной деятельности. Хотя окончательный перечень еще не утвержден, в приоритете находятся разрешения на строительство в особо охраняемых природных зонах.

Такой подход позволяет значительно ускорить реализацию инвестиционных проектов и снижает бюрократическую нагрузку на бизнес.

Инициатива уже показала первые результаты: средний срок рассмотрения разрешительных документов сократился с 43 до 19 дней, а количество требуемых бумаг уменьшилось вдвое. Для законодательного закрепления этих изменений Минэкономики подготовило соответствующие поправки. Законопроект, внесенный в Госдуму в 2024 году, уже прошел первое чтение, и его окончательное принятие ожидается в ближайшее время.

Эти меры являются частью масштабной реформы лицензирования, направленной на снижение административных барьеров и создание более благоприятных условий для ведения бизнеса в России. Переход к пакетному принципу оформления разрешений позволит предпринимателям быстрее запускать новые проекты и сосредоточиться на развитии своего дела вместо бумажной волокиты.