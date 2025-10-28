Лондонская биржевая группа LSEG объявила о сотрудничестве с разработчиком искусственного интеллекта Anthropic, предоставив клиентам Claude доступ к лицензированным данным через продукты Workspace и Financial Analytics.

Freepik

Сотрудничество реализуется в рамках ИИ-стратегии LSEG Everywhere по масштабированию использования искусственного интеллекта в финансовых услугах, где применяются лицензированные данные. Контент компании включает наборы данных, охватывающие несколько десятилетий.

Доступ к ИИ-готовому контенту LSEG организуют через протокол Model Context Protocol (MCP) поэтапно, начиная с LSEG Financial Analytics. Первые возможности запустятся до конца октября, дополнительные категории данных появятся позднее.

Глава продуктового направления финансовых услуг Anthropic Николас Лин убежден, что с данными LSEG Claude способен резюмировать отчеты о прибылях, сканировать материалы проверки и мгновенно отслеживать рыночные сигналы — все с корпоративным уровнем контроля.