Авиакомпания «Победа» запустила услугу перевозки домашних животных на отдельном кресле в салоне. Нововведение доступно при покупке билета, а вес питомца вместе с переноской должен быть до 15 кг.

Freepik

Новая услуга получила название «Питомец на кресле» и стала доступна при покупке авиабилета. Введение услуги связано с растущим спросом на комфортные условия перевозки домашних питомцев во время авиаперелетов. Ранее перевозка животных в салоне была ограничена только размещением под сиденьем, что создавало неудобства для владельцев крупных переносок.

По информации перевозчика, воспользоваться новой опцией можно только при оформлении билета. Животное должно находиться в переноске, а общий вес вместе с ней не должен превышать 15 кг. Переноску с питомцем разрешено размещать на кресле у иллюминатора, а сопровождающий пассажир должен занимать соседнее место в ряду. Это решение направлено на повышение безопасности и удобства для всех участников перелета.

В России перелеты с домашними животными сегодня разрешают почти все крупные авиакомпании, но по единым базовым правилам. Кошек и небольших собак можно перевозить в салоне самолета в закрытой переноске, если общий вес животного с контейнером обычно не превышает 8–10 кг. Перевозку нужно согласовывать заранее — на рейсе ограничено количество питомцев. Для более крупных животных предусмотрена перевозка в багажном отсеке в специальном контейнере. Во всех случаях требуется ветеринарный паспорт с действующими прививками, а услуга оплачивается отдельно.

Среди авиакомпаний, которые официально принимают животных на борт, — «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», «Уральские авиалинии», «Россия», Smartavia, Nordwind, Azimuth и Red Wings. Условия различаются по весу, размерам переноски и тарифам, но общий принцип один: чем раньше пассажир предупредит авиакомпанию, тем выше шанс, что питомец полетит вместе с ним в салоне.