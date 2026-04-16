Американский производитель обуви Allbirds объявил о смене бизнес-модели и планах создать собственное облако для ИИ. Акции компании на NASDAQ взлетели на 876,3% — до $24,31 за бумагу. По состоянию на 16 апреля акции скорректировались до $16,97 (рост около 680%).

Unsplash

Всего за сутки рыночная капитализация некогда популярного обувного бренда подскочила с $22 млн до более чем $198 млн. Причиной такого ралли стало решение руководства полностью отказаться от производства кроссовок и переориентироваться на сферу искусственного интеллекта.

В рамках новой стратегии компания планирует ребрендинг и смену названия на NewBird AI. Производитель обуви уже договорился о привлечении $50 млн от институционального инвестора — средства пойдут на закупку графических процессоров (GPU).

В перспективе компания хочет предоставлять корпоративным клиентам облачные вычислительные мощности и развивать собственные ИИ-сервисы, хотя никаких технических деталей нового проекта пока не раскрывается. Аналитики называют такой разворот попыткой заработать на ИИ-хайпе и предупреждают о надувании пузыря.

История самой Allbirds полна взлетов и падений. Стартап, основанный в 2016 году, сделал ставку на экологичные кроссовки из мериносовой шерсти и сахарного тростника и быстро стал любимым брендом специалистов Кремниевой долины. На момент выхода на IPO в 2021 году компания оценивалась в $4 млрд.

Однако череда провальных запусков (включая забракованные прозрачные шерстяные леггинсы) обвалила акции, которые долгое время стоили дешевле одного доллара. В итоге весной этого года компания решила полностью распродать свои обувные активы за $39 млн, чтобы начать с нуля уже в технологическом секторе.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.