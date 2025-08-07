Компания OpenAI официально выпустила свою новую флагманскую модель GPT-5, сделав ее доступной для всех пользователей ChatGPT и разработчиков. Этот запуск решает ключевую проблему компании: в последнее время ее предыдущие модели уступали конкурентам. С помощью GPT-5, OpenAI намерена вернуть себе звание поставщика самых продвинутых ИИ-моделей.

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что новая модель — это «огромный скачок» в качестве ответов. По его словам, если GPT-3 ощущался как школьник, а GPT-4 — как студент, то GPT-5 — это «впервые настоящее ощущение разговора с экспертом уровня PhD». Компания заявляет, что новая модель умнее, быстрее и значительно реже дает неточные ответы. В тестах на программирование, написание текстов и ответы на медицинские вопросы новая нейросеть превосходит всех конкурентов.

После обновления интерфейс ChatGPT будет упрощен. Вместо ручного выбора между разными моделями, теперь GPT-5 использует внутренний «маршрутизатор», который автоматически подключает более мощную версию для решения сложных задач. Бизнес-модель также стала более доступной: GPT-5 доступен всем пользователям ChatGPT, однако для бесплатных аккаунтов будет действовать лимит на количество запросов, после которого система переключится на менее мощную «мини»-версию.

Особый акцент сделан на возможностях программирования. Альтман предсказывает, что GPT-5 откроет эру «программного обеспечения по запросу». Модель показала лучшие результаты в ведущих тестах по программированию, таких как SWE-Bench. Во время демонстрации GPT-5 за считанные секунды сгенерировала код для полноценного работающего веб-сайта с интерактивной игрой для изучения французского языка.

Большое внимание было уделено безопасности. Модель тестировали более 5 тыс. часов, чтобы снизить риски. Одной из главных задач было «заставить модель не лгать». GPT-5 реже галлюцинирует и лучше признает, когда не может выполнить задачу. Также внедрена система «безопасных ответов»: на неоднозначные запросы модель будет давать полезную, но общую информацию, которую нельзя использовать во вред.