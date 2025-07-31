Калифорнийский стартап Figure показал новые возможности своего гуманоидного робота Figure 02. В видео, опубликованном главой компании, робот самостоятельно выполняет рутинную домашнюю задачу — загружает грязное белье в стиральную машину. Это важный шаг в решении проблемы автоматизации сложных бытовых дел, требующих ловкости и координации.

Figure

Действия робота полностью автономны и управляются собственной ИИ-моделью компании под названием Helix. Это не телеуправление, а демонстрация реальных способностей машины к обучению и выполнению многоэтапных задач. Хотя робот пока не принимает решения о выборе режима стирки, его способность уверенно манипулировать мягкими объектами, такими как одежда, — уже большой прорыв.

На данный момент бизнес-стратегия Figure сосредоточена на промышленных применениях. Робот ростом 167 см проходит испытания на заводах по производству автомобилей, в частности, в сотрудничестве с BMW в Южной Каролине. Компания нацелена на структурированные и более безопасные промышленные среды, прежде чем выходить на потребительский рынок.

Тем не менее демонстрация работы по дому — это четкий сигнал о долгосрочных планах компании. Figure планирует начать тестирование Figure 02 в домашних условиях уже в этом году. Успешное выполнение бытовых задач открывает для гуманоидных роботов огромный потенциальный рынок помощников по дому.

Прогресс в этой области идет быстрыми темпами. Конкуренты, такие как 1X Technologies, также разрабатывают роботов-помощников. Демонстрация от Figure показывает, что эра, когда роботы будут выполнять за нас скучные домашние дела, может наступить гораздо раньше, чем многие ожидают. Это создает основу для будущего, где роботы станут неотъемлемой частью быта.