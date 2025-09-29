Крупнейший авиаперевозчик Европы, немецкая Lufthansa, объявила о планах избавиться от 4 тыс. административных должностей к 2030 году, что станет крупнейшим сокращением в группе со времен пандемии. Мера будет компенсирована за счет цифровизации, внедрения искусственного интеллекта и объединения бизнес-процессов. Основания часть увольнений затронет Германию.

Lufthansa

В компании рассчитывают на достижение скорректированного свободного денежного потока свыше €2,5 млрд в 2028–2030 годах и таких же рентабельности задействованного капитала на уровне 15–20% и операционной рентабельности 8–10% в этот период.

Bloomberg отмечает, что меры приняты для повышения эффективности компании за счет сокращения расходов, поскольку в прошлом году группа дважды снижала прогнозы и не достигла среднесрочных показателей, установленных в 2021 году, из-за серии забастовок.

В Lufthansa также заявили, что за пять следующих лет планируют расширить авиапарк на более чем 230 самолетов, в том числе 100 дальнемагистральных.

Ранее издание Bild со ссылкой на члена совета директоров и директора компании по вопросам трудовых отношений Штефана Гроша сообщило, что немецкая компания Bosch намерена сократить не менее 13 тыс. рабочих мест на заводах в Германии.