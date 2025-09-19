Компания Luma AI анонсировала Ray3, новую модель для генерации видео, которая, по утверждению разработчиков, является первой в мире, способной создавать видео студийного качества с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Модель поддерживает 10, 12 и даже 16-битную глубину цвета и может экспортировать результаты в формате EXR, что упрощает интеграцию в профессиональные рабочие процессы.

Luma AI

Большинство существующих моделей ограничены стандартным динамическим диапазоном (SDR), что не позволяет добиться той глубины цвета и реалистичности освещения, которые приняты в профессиональном кинопроизводстве. Ray3 преодолевает этот барьер.

Одной из ключевых особенностей модели является ее способность к «рассуждению» (reasoning). Ray3 может анализировать как изображения, так и текстовые промпты, следовать сложным инструкциям и даже оценивать свои собственные предварительные результаты, итеративно улучшая их до заданного уровня качества. Это также позволяет применять визуальный контроль: пользователи могут направлять движение или кадрирование, делая наброски прямо на изображении, а не только с помощью текста.

В Ray3 также предусмотрен режим «черновика» (Draft Mode), в котором можно генерировать предварительные версии видео до пяти раз быстрее и с меньшими затратами. Эти черновики затем можно «улучшить» до финального качества 4K HDR. Модель уже доступна бесплатно.

Luma AI позиционирует Ray3 как инструмент для творцов, «созданный, чтобы рассказывать истории». Поддержка HDR и профессиональных форматов нацелена на привлечение пользователей из кино- и видеоиндустрии. Хотя модель не генерирует звук, ее визуальные возможности, включая улучшенную проработку толпы, взаимодействия света и отражений, устанавливают новый стандарт в области генеративного видео.