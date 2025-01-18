По мнению Всемирного фонда памятников (WMF), потенциальные кражи и коммерческие поездки представляют опасность для артефактов, оставшихся после высадки на Луну. В связи с этим Луна была включена в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения.

Список Всемирного фонда памятников обычно включает уязвимые культурные объекты на Земле. В этом году впервые с 2022 года он был пополнен. В него вошли Qhapaq Ñan, доиспанская дорожная система в Андах, а также город Антакья, Турция и полуостров Ното, Япония.

Бенедикт де Монлор, президент и главный исполнительный директор WMF, заявила, что Луна была включена в число 25 объектов из-за «растущих рисков на фоне ускоряющейся лунной деятельности», которая «осуществляется без надлежащих протоколов сохранения».

Частные поездки на поверхность Луны ожидаются после миссии НАСА Артемида III, запланированной на середину 2027 года, которая совершит первую посадку с экипажем с начала 1970-х годов. Подобные визиты и другие миссии, финансируемые правительством, вызывают серьезное беспокойство у WMF. Особенную тревогу вызывают туристы, которые могут повредить исторические места, например, следы, оставленные Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином.

«Впервые в список включена Луна, чтобы отразить настоятельную необходимость признания и сохранения артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределы Земли — определяющем моменте в нашей общей истории», — сказала Монлор.

«Такие предметы, как камера, запечатлевшая телевизионную высадку на Луну, памятный диск, оставленный астронавтами Армстронгом и Олдрином, и сотни других объектов, являются символами этого наследия. Включение Луны подчеркивает всеобщую потребность в проактивных и совместных стратегиях защиты наследия — на Земле или за ее пределами, — которые отражают и защищают наше коллективное повествование», — добавила она.

Пока только пять стран — США, Китай, Индия, Япония и бывший Советский Союз — успешно высаживали аппараты на Луну с 1960-х годов. Монлор рассказала Art Newspaper, что в условиях новой эры освоения космоса важно создать международные механизмы для защиты культурного ландшафта Луны.

«Сохранение лунного наследия предотвратит ущерб от ускорения частной и государственной деятельности в космосе, гарантируя сохранение этих артефактов для будущих поколений», — отметила она.

Большинство объектов из списка WMF находятся в зонах конфликтов либо подвергаются риску из-за климатического кризиса. В их числе побережье Суахили, Африка, включая такие места, как Старый город Ламу, Кения; Форт Иисус, Кения, а также остров Мозамбик, находящийся под угрозой береговой эрозии.

В список 2022 года вошли доисторические наскальные рисунки государственного парка Монте-Алегри в бразильской Амазонии, ацтекские руины Теотиуакана в Мексике и доколумбовые археологические раскопки Гарсия-Пастью в Техасе.

Ранее Илон Маск заявил, что люди смогут высадиться на Марсе в течение ближайших четырех лет, а через 20 лет жить там в городе, полностью автономном. Однако НАСА, которое сотрудничает со SpaceX в области знаний и технологий для доставки астронавтов на красную планету, назвало планы по высадке первого экипажа к 2040 году «дерзкими».