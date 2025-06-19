Мировой лидер рынка роскоши столкнулся с беспрецедентным спадом на фоне охлаждения спроса в Китае и угрозы новых пошлин в США. Бернару Арно, 76-летнему основателю конгломерата, приходится бороться сразу на нескольких фронтах — от падения продаж шампанского Moët до потери импульса у модного дома Dior.

Фото: Натан Лейн/Bloomberg

LVMH — это аббревиатура от Moët Hennessy Louis Vuitton, названия крупнейшего в мире конгломерата в сфере люксовых товаров.

За последние два года рыночная стоимость LVMH сократилась на 221 млрд евро, что отбросило компанию с позиции самого дорогого бизнеса Франции. Даже активные закупки акций семьей Арно (на сумму более 1,1 млрд евро с начала года) не смогли остановить обвал.

Особую иронию ситуации придает тот факт, что теперь самым ценным французским активом стал Hermès — компания, которую Арно безуспешно пытался поглотить в 2010-х.

Эксперты указывают на три ключевые слабости LVMH. Во-первых, чрезмерная зависимость от китайского рынка, где местные потребители все чаще выбирают локальные бренды.

Во-вторых, неповоротливая структура конгломерата, объединяющего 75 разрозненных брендов — от Louis Vuitton до сети ресторанов. В-третьих, отсутствие четкого плана преемственности, несмотря на то, что все пятеро детей Арно заняты в бизнесе.

Особые трудности испытывает алкогольное подразделение Moët Hennessy. Продажи коньяка в Китае — ключевом рынке — рухнули на фоне торговых войн, что вынудило компанию объявить о сокращении 1,2 тыс. рабочих мест. Ситуацию усугубляет инфляция в США, где потребители переключаются на более доступные текилу и бурбон.

Christian Dior, второй по значимости бренд группы, демонстрирует низкие результаты под руководством Дельфин Арно. После скандала с условиями труда на итальянских фабриках и неоправданного роста цен, бренд потерял часть клиентов. Назначение Джонатана Андерсона новым креативным директором пока не дало ощутимого эффекта.

Главной головной болью инвесторов остается неопределенность вокруг преемственности. Хотя Арно продлил для себя возрастной ценз до 85 лет, отсутствие явного преемника заставляет рынки нервничать. Эксперты уже говорят о «дисконте за управление» в 20-30% к стоимости акций.

Несмотря на мрачные прогнозы, сам Арно сохраняет оптимизм. На последнем собрании акционеров он заявил: «Притягательная сила роскоши неизбежно восстановится». Но даже вечный перфекционист, известный тем, что лично выбирал музыку для корпоративных мероприятий, вряд ли ожидал, что его империя окажется в такой буре.