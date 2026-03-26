Google анонсировала Lyria 3 Pro — расширенную версию своего инструмента для генерации музыки, представленную всего через месяц после дебюта базовой Lyria 3. Ключевым обновлением стало увеличение длительности композиций: теперь модель создает треки до трех минут, то есть полноценные по длительности песни, в то время как предыдущая версия ограничивалась 30 секундами.

Компания отметила, что Lyria 3 Pro предлагает более широкий творческий контроль и возможности персонализации. Пользователи могут указывать различные части трека — вступления, куплеты, припевы и бриджи — благодаря улучшенному пониманию структуры музыки по сравнению с Lyria 3.

Для обучения модели Google использовала данные от партнеров и разрешенные материалы с YouTube и Google, подчеркнув, что Lyria 3 Pro не имитирует голоса или манеру конкретных исполнителей. Если в запросе указать имя артиста, модель лишь создаст композицию в схожем жанре или стиле, не нарушая уникальность оригинала.

Кроме того, для защиты авторских прав все треки маркируются невидимым водяным знаком SynthID, который подтверждает, что контент был создан искусственным интеллектом.

В современном мире ИИ‑музыка уже начинает занимать лидирующие позиции в музыкальных чартах. В Швеции трек, полностью созданный ИИ, возглавил чарты Spotify, а в США проект Breaking Rust стал первым ИИ‑артистом, занявшим первое место в кантри‑чарте Billboard Country Digital Song Sales.

Одновременно с ростом популярности появляются попытки ограничить ИИ‑музыку. Некоторые платформы, включая Bandcamp, начали вводить новые правила по публикации ИИ-треков, чтобы защитить права традиционных артистов. Такие меры отражают растущие дебаты о том, как регулировать созданный ИИ контент, который все активнее влияет на музыкальный рынок.

