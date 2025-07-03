Сновидения всегда были одной из самых больших загадок для человечества. Они являются отражением наших скрытых страхов, желаний и переживаний. Наука о снах, или онейрология, давно пытается понять, почему мы видим сны и как часто это происходит. Однако до недавнего времени большинство исследований в этой области были локальными, проводились в отдельных странах и использовали разные методики, что мешало составить общую картину.

После пандемии COVID-19 во всем мире люди стали видеть ночные кошмары в два раза чаще

Несколько лет назад специалисты по сну и психологи по всему миру начали замечать странную тенденцию. Люди стали чаще сообщать о ярких, запоминающихся сновидениях, а главное — о ночных кошмарах. Этот всплеск казался повсеместным, но у ученых не было надежных данных, чтобы подтвердить или опровергнуть эти наблюдения в глобальном масштабе. Было ли это массовым совпадением или за этим стояло нечто большее?

Чтобы разобраться в этом феномене, международная команда исследователей из Европы, Азии, Америки и Австралии запустила масштабный проект. Их целью было не просто измерить частоту снов и кошмаров, но и понять, как на эти показатели влияют возраст, пол, продолжительность сна и, возможно, некое глобальное событие, затронувшее всех жителей планеты.

Ключевым фактором, который, по гипотезе ученых, мог вызвать такие резкие изменения в ночной жизни людей, стала пандемия COVID-19. Глобальный стресс, изоляция, страх за здоровье и экономическая неопределенность — все это не могло не отразиться на психическом состоянии людей и, как следствие, на содержании и частоте их снов.

В рамках Международного исследования сна во время COVID-19 (International COVID-19 Sleep Study) был проведен опрос 15 854 взрослых в возрасте от 18 до 99 лет из 16 стран. Сбор данных проходил с мая по ноябрь 2021 года. Участников просили вспомнить, как часто они запоминали сны и видели кошмары в 2019 году (до пандемии) и как часто это происходило в 2021 году (во время пандемии).

Цифры подтвердили самые серьезные опасения. В 2021 году 54% участников сообщили, что запоминают сны как минимум раз в неделю, по сравнению с 51,1% в 2019 году. Однако гораздо более резкий скачок произошел с кошмарами: их частота выросла почти вдвое. Если в 2019 году о еженедельных кошмарах сообщали 6,9% опрошенных, то в 2021 году эта цифра достигла 11%. Это означает, что миллионы людей по всему миру стали спать более тревожно.

Исследование выявило и другие важные закономерности. Демографические факторы играли значительную роль: молодые люди и женщины чаще сообщали как о снах, так и о кошмарах. Были отмечены и культурные различия: в 2021 году самые высокие показатели по обоим пунктам были в Бразилии, а одни из самых низких — в Германии. В 2019 году лидерами по частоте снов и кошмаров были США.

Ключевым фактором оказалась продолжительность сна. Люди, которые спали дольше, чаще запоминали сны. А вот с кошмарами зависимость оказалась U-образной. Они были более распространены среди тех, кто спит мало (менее 6 часов), и тех, кто спит много (более 9 часов). Наименее часто кошмары видели люди со здоровой продолжительностью сна от 6 до 9 часов. Ученые предполагают, что связь кошмаров с коротким сном может объясняться бессонницей, а с длинным — увеличением доли фазы быстрого сна (REM-сна), во время которой мы видим самые яркие сны.

Хотя исследование имеет некоторые ограничения (например, ретроспективные данные о 2019 годе могут быть неточными), его выводы однозначны. Глобальный стресс, вызванный пандемией, серьезно нарушил архитектуру сна и привел к всплеску кошмаров по всему миру. Эти данные важны не только для сомнологов, но и для специалистов в области психического здоровья, поскольку они показывают, насколько сильно коллективные потрясения могут влиять на самые интимные аспекты нашей жизни.