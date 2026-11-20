Французский режиссер Люк Бессон заявил, что не использует искусственный интеллект при написании сценариев и считает его неспособным создавать принципиально новые истории. Об этом он рассказал на сессии «Пятый элемент кино: из чего рождаются культовые истории» на мероприятии «Культура. Медиа. Цифра» в Москве. При этом, по его мнению, ИИ может существенно сократить сроки и стоимость кинопроизводства.

Фото: Пресс-служба «Культура. Медиа. Цифра»

Бессон сказал, что предпочитает писать сценарии от руки и не пользуется даже компьютером. По его словам, так он написал уже 82 сценария.

«Есть два способа использовать искусственный интеллект. Первый — это ленивый подход. У вас есть какие-то размытые идеи, и вы просите ИИ: напиши мне историю, пусть там будут кенгуру, графиня, музыка Pink Floyd, а действие происходит на Аляске. Через две минуты у вас будет готовая история. Возможно, она будет нормальной, но мне такой способ совершенно не нравится. Я люблю работать руками, сам развивать свои идеи», — поделился режиссер.

При этом он не исключил, что искусственный интеллект может быть эффективным инструментом при производстве фильмов. В качестве примера он привел анимационную картину «Артур и минипуты». «Когда я создавал „Артура“, на работу ушло три года и $60 млн. А сейчас, если бы я делал то же самое, мы бы сняли фильм с актерами, смонтировали его, отдали аниматорам и на все потребовалось бы три месяца и $10 млн. Вот какая разница, если использовать ИИ просто как инструмент», — пояснил Бессон.

По оценке Morgan Stanley Research, опубликованной в июле 2025 года, генеративный ИИ может сократить затраты на производство фильмов и телепрограмм примерно на 30%. Аналитики связывают потенциальную экономию с применением технологии при написании сценариев, производстве, монтаже, сведении звука и создании визуальных эффектов.

По мнению режиссера, ИИ опирается на уже существующее произведение, но не создает ничего принципиально нового.

«ИИ просто усредняет то, что уже существует. Он не изобретает ничего нового. Например, искусственный интеллект не смог бы написать сценарий „Догмена“. А если бы я попросил его написать вторую часть, возможно, он бы это сделал за пять минут», — отметил режиссер.

На вопрос, считает ли он угрозой появление фильмов, созданных ИИ в его стиле, Бессон заговорил о взаимном влиянии авторов друг на друга. «Для меня большая честь — вдохновлять людей. Меня вдохновляли Спилберг, Скорсезе, Тарковский. Мы всегда кем-то вдохновлялись», — сказал Бессон.