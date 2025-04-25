Для успешного ведения бизнеса критически важны два фактора: оптимизация рабочих процессов и грамотное распределение времени. Однако при планировании деятельности предпринимателям необходимо учитывать и официальный календарь праздников и выходных. В этом году в мае у россиян будет в общей сложности 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней.

Производственный календарь играет ключевую роль в организации труда: он фиксирует все рабочие, выходные и праздничные дни, помогая сотрудникам планировать отдых, а бухгалтерии и HR-службам — корректно рассчитывать заработную плату, отпускные, больничные и отработанные часы. Основой для расчетов служит стандартная 40-часовая рабочая неделя.

Важный нюанс: праздничные дни не включаются в оплачиваемый отпуск. Поэтому сотрудникам, желающим получить максимальные отпускные выплаты, стоит выбирать для отдыха месяцы с наибольшим числом рабочих дней.

Согласно производственному календарю, в 2025 году у россиян всего получается 247 рабочих дней и 118 выходных (с учетом государственных праздников). Такой баланс рабочих и выходных дней позволяет предприятиям эффективно планировать свою деятельность, а сотрудникам — оптимально распределять время для труда и отдыха.

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Перечень официальных праздников закреплен в статье 112 Трудового кодекса РФ. Примечательно, что в апреле, июле, августе и сентябре 2025 года не предусмотрено дополнительных нерабочих праздничных дней.

Последний месяц весны традиционно радует россиян длинными выходными — в мае 2025 года жителей страны ждет сразу несколько мини-отпусков. Теплая погода и обилие праздничных дней обычно делают этот период идеальным временем для поездок на природу, дачи или в короткие путешествия.

В 2025 году майские праздники выпадают на четверг и пятницу — 1 и 9 мая. Благодаря переносам выходных дней, россияне получат дополнительные дни отдыха:

1 мая (четверг) — День весны и труда (нерабочий).

2 мая (пятница) — выходной за счет переноса с субботы 4 января.

8 мая (четверг) — нерабочий день за счет переноса с 23 февраля (которое выпало на воскресенье).

9 мая (пятница) — День Победы (государственный праздник).

Таким образом, между праздниками образуются удобные «окна» для отдыха:

1–4 мая — четырехдневные выходные (1–2 мая — праздники, 3–4 — обычные суббота и воскресенье);

8–11 мая — еще одни длинные праздники (8–9 мая — праздники, 10–11 — выходные).

Указанный график выходных относится к тем, кто работает по стандартной пятидневке. Всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, платят по повышенной ставке.

Согласно ст. 153 ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Конкретные суммы могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, и трудовым договором.