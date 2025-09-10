Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил анализ данных Росстата о малых предприятиях, выполняющих исследования и разработки (ИР), и их роли в развитии российской науки. В 2024 году в стране насчитывалось 1020 таких компаний — почти на 200 больше, чем годом ранее. Наибольшее число организаций сосредоточено в Москве (462, или 45,3% от общего количества) и Санкт-Петербурге (113, или 11,1%). Подробности — в распоряжении «Инка».

Изображение: сайт ИСИЭЗ

Почти половина предприятий (48,4%) специализируется на научных исследованиях, еще 24,2% работают в сфере обрабатывающей промышленности, главным образом в производстве компьютеров, электроники и оптики (9,3%). Около 14,8% организаций заняты в области информации и связи, где основными направлениями выступают разработка программного обеспечения и консалтинг.

К концу 2024 года в малых компаниях, выполнявших ИР, работало 24,2 тыс. человек (без учета совместителей и сотрудников по договорам ГПХ), что составляет 3,6% научного персонала в средних и крупных организациях. Из них почти половина (48,8%, или 11,8 тыс.) — исследователи. Значительной остается и доля техников, отвечающих за обслуживание научного оборудования и вычислительной техники: 19,1% против 9,5% в средних и крупных структурах.

По сравнению с 2023 годом численность работников малых предприятий выросла на 20,1% (+4,1 тыс. человек). Рост зафиксирован во всех категориях: число исследователей увеличилось на 19,9% (+2 тыс.), техников — на 22,3% (+0,8 тыс.), вспомогательного и прочего персонала — на 19,2% (+1,3 тыс.).

Изображение: сайт ИСИЭЗ

В кадровой структуре заметна ориентация на молодежь: более половины исследователей (54,3%) младше 40 лет. Такая ситуация во многом связана с тем, что значительная часть малых предприятий создается при университетах и активно привлекает студентов и аспирантов к выполнению исследований.

Объем внутренних затрат на ИР в 2024 году достиг 59,7 млрд руб., что составляет 3,2% по сравнению с аналогичным показателем крупных и средних организаций. В текущих ценах расходы увеличились на 13,9 млрд руб., в постоянных — на 19,2%. Основными источниками выступают собственные средства компаний (52,6% всех затрат), еще 27% приходятся на бюджеты разных уровней.

Особое значение имеют исследования в цифровой сфере: на них в 2024 году пришлось 22,1% внутренних затрат (13,2 млрд руб.). Малые компании при этом, как и крупные, активно сотрудничают с внешними исполнителями. Объем таких расходов составил 7,9 млрд руб. против 6,2 млрд руб. годом ранее, что в постоянных ценах означает рост на 15,9%.