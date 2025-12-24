Впереди у малого и среднего бизнеса сложный год адаптации. Повышение НДС в 2026 году заставляет предпринимателей заранее планировать жесткую оптимизацию. Согласно результатам опроса Startech Networking и PR-агентства GLAVA, каждый четвертый владелец бизнеса (22%) намерен сократить расходы на маркетинг и рекламу, а 18% — уменьшить объемы работы с подрядчиками. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Многие рассматривают более радикальные меры. Каждая пятая компания (20%) планирует компенсировать рост налогов за счет повышения цен для клиентов. При этом 12% респондентов допускают сокращение штата, а еще 12% — пересмотр или сокращение ассортимента товаров и услуг. Лишь 7% предпринимателей заявили, что не станут ничего менять в своей текущей модели.

Финансовый портрет сектора объясняет эту осторожность. Значительная часть компаний работает с минимальной маржой или вовсе без прибыли: 35% проектов пока не приносят дохода, а 30% зарабатывают менее 1 млн руб. в квартал. Лишь 2% участников опроса имеют выручку выше 50 млн руб. за квартал.

Как отмечает основатель PR-агентства GLAVA Регина Рафикова, принятые изменения не приведут к массовому закрытию бизнесов, но запустят сложный процесс перестройки. В этих условиях критически важной становится коммуникация: честное объяснение клиентам причин изменения цен или условий помогает сохранить доверие и снизить негативный эффект от роста нагрузки.