Общественная организация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, направила в Федеральную налоговую службу (ФНС) письмо с просьбой не штрафовать предпринимателей на упрощенном режиме налогообложения (УСН) за нарушения при подаче деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС) в 2025 году.

Представители организации попросили рассмотреть возможность для налоговых органов не применять меры ответственности за непредставление или несвоевременное представление декларации по НДС за 2025 год в отношении организаций и предпринимателей на УСН. Также они предлагают признать первичность нарушения, связанного с декларацией по НДС, независимо от факта привлечения к ответственности за аналогичные правонарушения по другим налогам и сборам.

Декларации по НДС за первый квартал этого года должны быть поданы не позднее 25 апреля.

С 2025 года были расширены лимиты для применения УСН и упразднены повышенные ставки. Таким образом, весь бизнес на «упрощенке» перешел на базовые ставки: 6% — при базе «доходы» и 15% — для базы «доходы минус расходы».

Ключевой новацией стало введение НДС для компаний на УСН. С 2025 года налог на добавленную стоимость обязаны платить организации с доходом от 60 млн руб. за предыдущий год. По оценке Минфина, такие доходы имеет около 3% бизнеса на УСН.

В письме «Опоры России» указано, что организациям «требуется адекватное время» для настройки бухгалтерских учетных программ, электронного документооборота с ФНС и изучения порядка заполнения декларации по НДС. Организация обеспокоена тем, что «незначительные недочеты и невнимательность» при работе с декларациями «могут обернуться для бизнесменов штрафными санкциями и проблемами с налоговой инспекцией».

Так, согласно нормам Налогового кодекса, непредставление декларации в установленные сроки влечет наложение штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1 тыс. руб.

Обосновывая просьбу, в «Опоре России» ссылаются на п. 3 ст. 114 Налогового кодекса, согласно которому при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза. Инспекция в соответствии со ст. 112 НК вправе самостоятельно устанавливать смягчающие обстоятельства и учитывать их при принятии решений о наложении штрафов.