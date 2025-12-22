В 2025 году малый бизнес в России сделал ставку на несколько ключевых рекламных инструментов. Большая часть бюджетов сосредоточилась в трех цифровых каналах — поисковой рекламе, социальных сетях и геосервисах. Такой вывод следует из исследования, проведенного сервисом «СберТаргет». Подробности — в распоряжении «Инка».

Vectorjuice / Freepik

Лидером по объему размещений стала контекстная реклама в поисковых системах — на нее пришлось 37,6% запусков. Практически на равных с ней идут социальные сети с долей 36,2%. Замыкают тройку геолокационные сервисы и карты, где в 2025 году было размещено 16,8% рекламных кампаний малого бизнеса. Остальные инструменты — классифайды и SMS-рассылки не превысили 5% по объему размещений.

Реклама растет вслед за сезоном

С января по октябрь 2025 года рекламные расходы малого бизнеса выросли на 13% год к году. Это связано с тем, что в четвертом квартале компании традиционно усиливают маркетинговую активность: специальные предложения, промо-акции к Черной пятнице и Новому году.

Кто рекламируется активнее всего

Наибольшую долю рекламных запусков сформировали отрасли, напрямую зависящие от офлайн-трафика. Розничная торговля заняла первое место с 33,1% всех размещений малого бизнеса. За ней следуют общественное питание (20,8%) и медицинские услуги (15,4%). Туризм и событийные сервисы обеспечили 11,4% рекламной активности.

Меньшие доли приходятся на сегменты индустрии красоты (7,5%), а также строительства и ремонта (5,4%).

Один рынок — разные медиамиксы

Выбор рекламных каналов в 2025 году все отчетливее отражает специфику отрасли. Розница остается самым универсальным рекламодателем, активно используя как поиск, так и социальные сети.

Медицинские сервисы, напротив, делают ставку на каналы с высокой целевой готовностью аудитории — поиск и карты. Аналогичную стратегию выбирают туристические и событийные компании. Индустрия красоты чаще комбинирует визуальные соцсети с геосервисами, соединяя имидж и удобство для клиента.

Таким образом, эффективная медиастратегия начинается с глубокого понимания отраслевой модели потребительского поведения.

Комбинации вместо одиночных ставок

Малый бизнес все чаще использует сразу несколько каналов, добиваясь синергии. Наиболее распространены связки «поиск + социальные сети» для одновременной работы с широким и целевым спросом, а также «поиск + карты» — для привлечения локальных клиентов с высокой готовностью к покупке.

Лидером же по комплексному воздействию стала триада «карты + поиск + социальные сети». Такая модель позволяет сопровождать пользователя на всех этапах пути к покупке: от узнаваемости до визита в точку продаж.

География спроса

Москва и Московская область вместе с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью обеспечили 26,4% всех рекламных запусков малого бизнеса. Среди регионов наибольшую активность показали Новосибирская область (5,6%), Пензенская область и Республика Татарстан (по 4,5%).

Исследование основано на агрегированных обезличенных данных о рекламной активности сервиса «СберТаргет».