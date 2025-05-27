Корпорация МСП подписала соглашения о финансировании проектов малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) на сумму свыше 2 млрд руб., сообщает пресс-служба организации. Инвестиции пойдут на развитие гидроэнергетики, промышленности и туризма в регионе.
По словам гендиректора корпорации Александра Исаевича, за последний год число МСП в СКФО выросло на 9% и превысило 266 тыс. При этом в целом по России прирост составил 3%. Наибольший рост числа МСП был зафиксирован в Чеченской Республике (+24,9%) и Дагестане (+15,5%).
Среди профинансированных проектов:
«Южэнергострой» из Карачаево-Черкесии, получивший 1,5 млрд руб. на строительство Нижне-Красногорской ГЭС, после запуска которой будет создано 30 новых рабочих мест.
Компания «АМА» из Ингушетии получит 160 млн руб. на завод по выпуску импортозамещающей фурнитуры для окон и мебели, а также алюминиевых оконных ручек (свыше 100 рыбочих мест).
Компания «Трубпласт» из Чечни подписала с МСП Банком соглашение о предоставлении кредита в размере 350 млн руб. на реализацию инвестпроекта по расширению действующего производства полимерных труб и комплектующих для сетей водо- и газо- и теплоснабжения.
Выделен транш в 100 млн руб. на бутик-отель в селе Хучни (Дагестан), что даст 20 рабочих мест и поддержит туризм.