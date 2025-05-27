Корпорация МСП подписала соглашения о финансировании проектов малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) на сумму свыше 2 млрд руб., сообщает пресс-служба организации. Инвестиции пойдут на развитие гидроэнергетики, промышленности и туризма в регионе.

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По словам гендиректора корпорации Александра Исаевича, за последний год число МСП в СКФО выросло на 9% и превысило 266 тыс. При этом в целом по России прирост составил 3%. Наибольший рост числа МСП был зафиксирован в Чеченской Республике (+24,9%) и Дагестане (+15,5%).

Среди профинансированных проектов: