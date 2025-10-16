Российские власти выделили на 2026—2028 годы около 40 млрд руб. на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП). Деньги пойдут на предоставление грантов, субсидированных займов и налоговых льгот. Кроме того, планируется расширение доступа МСП к государственным закупкам и упрощение административных процедур, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Freepik

По его словам, в рамках программы поддержки — «и промышленные парки, и субсидирование процентных ставок, и различные программы и гарантии».

По данным Минэкономразвития, в 2024 году количество субъектов МСП в России увеличилось на 7% по сравнению с 2016 годом, достигнув почти 6,4 млн. Число занятых в этой сфере россиян составило около 30 млн. Налоговые поступления от МСП в консолидированный бюджет страны в 2022 году вышли на 4,7 трлн руб., что составляет 20% всех доходов.

Предприниматели отмечают, что эффективными мерами поддержки являются снижение налоговой нагрузки, упрощение отчетности и доступ к льготным кредитам. В 2022 году малый бизнес получил около 1,25 трлн руб. кредитной поддержки, включая более 39 тыс. кредитов под поручительство Корпорации МСП.

За последние годы государство достаточно активно поддерживает МСП. Так, в 2021 году на антикризисные меры после пандемии было направлено около 27 млрд руб., преимущественно на льготное кредитование. В 2022 году объем поддержки резко вырос, а в 2023 году он снизился до 238,4 млрд рублей. На следующий год господдержка составила 264 млрд руб., а в первом квартале 2025 года — 72,3 млрд руб.. Эти меры помогли небольшим компаниям привлекать кредиты на выгодных условиях и компенсировать влияние экономических колебаний, обеспечивая стабильность сектора и занятость населения.