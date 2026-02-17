Минфин предлагает кардинально изменить условия найма иностранных специалистов в России. Ведомство хочет поднять минимальную зарплату для высококвалифицированных работников до 717 тыс. руб. в месяц. Сейчас этот порог составляет 750 тыс. руб. в квартал.

Resume Genius/Unsplash

Высококвалифицированный специалист (ВКС) — это иностранец с опытом и достижениями в конкретной сфере, который обязан получать в России доход определенного уровня. Таких работников в стране сейчас стало на треть меньше, и бизнес бьет тревогу.

Предприниматели выступили с резкой критикой инициативы. В резолюции форума «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» они просят пересмотреть критерии найма ВКС. Если придется платить такие суммы, нанимать иностранцев станет невозможно, предупреждают участники рынка.

Президент «Опоры России» Александр Калинин пояснил, что ВКС востребованы в медицине, строительстве и монтажных работах. Но повышение планки до 700 тыс. и выше убьет институт такого найма. Особенно тяжело придется регионам и малому бизнесу, где такие зарплаты просто нереальны.

Еще одна проблема — мигранты уходят от работодателей. Сегодня ВКС могут сменить место работы и не выполнять обязательства перед тем, кто их нанял и оформил. Начальник департамента разрешительно-визовой работы МВД Кирилл Адзинов рассказал, что компании вкладываются в поиск, доставку и оформление специалистов, а те затем уходят работать курьерами в Яндекс — там платят больше. Бизнес предлагает сузить патенты для иностранцев, чтобы привязать их к конкретному нанимателю.

Выход предприниматели видят в создании централизованной системы набора и трудоустройства ВКС, в том числе для небольших компаний. Готовить такие кадры можно в странах их постоянного проживания, но с учетом потребностей российской экономики. Вопрос в том, успеют ли договориться до того, как найм иностранных специалистов станет окончательно невозможен.

