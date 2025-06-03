Министерство экономического развития РФ совместно с ЦПИИ запускает новую программу поддержки технологических стартапов. В рамках инициативы малые компании смогут получить заказы от крупного бизнеса и финансирование на доработку своих решений под конкретные задачи индустриальных партнеров.

Фото: Freepik

Участникам предоставят гранты до 250 млн руб. на адаптацию технологий под требования заказчиков, создание опытных образцов, организацию производства и сертификацию. Особенностью программы стало снижение порога выручки для участников до 100 млн руб., что делает ее доступной для широкого круга технологических компаний.

По планам организаторов, за три года компании должны выйти на серийное производство, а в следующие три года — обеспечить доход от продукта, в пять раз превышающий сумму полученного гранта.

Заявки на участие принимаются до 15 сентября. Подробные требования к проектам, перечень приоритетных технологий и форма подачи заявки доступны на официальном сайте программы.