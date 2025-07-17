Марк Цукерберг раскрыл детали своей новой, чрезвычайно агрессивной стратегии в области искусственного интеллекта. Компания Meta* делает ставку на создание «персонального сверхинтеллекта» и готова инвестировать в это сотни миллиардов долларов. Глава компании лично возглавил «гонку вооружений» за лучшие умы в индустрии, а для обеспечения их работы строятся гигантские дата-центры, сопоставимые по площади с частью Манхэттена. Это самый решительный шаг Meta* в попытке обогнать конкурентов, таких как OpenAI и Google.

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Личный «сверхинтеллект»

Центральное место в стратегии занимает уникальное видение будущего ИИ. В то время как другие лаборатории сосредоточены на автоматизации экономики и решении «великих проблем», Цукерберг ставит во главу угла «персональный сверхинтеллект». По его мнению, люди будут использовать эту технологию не столько для работы, сколько для улучшения повседневной жизни: для общения, творчества, развлечений и культуры. Он считает, что большинство людей волнуют относительно простые вещи, и именно в этом заключается главная миссия Meta* — дать мощь ИИ в руки каждого человека.

Новые датацентры

Для реализации этой амбициозной цели Meta* развернула беспрецедентную по масштабам программу капиталовложений. Компания строит несколько мультигигаваттных дата-центров, таких как Hyperion и Prometheus. Один только Hyperion в перспективе будет потреблять до 5 ГВт энергии — столько вырабатывает крупнейшая в мире солнечная электростанция, расположенная в Китае. Чтобы ускорить строительство, которое обычно занимает годы, инженеры Meta* разработали новый метод: они возводят огромные, защищенные от ураганов тенты, внутри которых разворачивают кластеры с десятками тысяч графических процессоров.

Такие колоссальные расходы — это осознанная стратегия и ключевое конкурентное преимущество. В отличие от многих конкурентов, которым может потребоваться внешнее финансирование, Meta* способна оплачивать эти проекты из собственного денежного потока. Цукерберг рассматривает это как возможность «конвертировать капитал в более качественный сервис для людей». Он считает, что наличие практически неограниченных вычислительных ресурсов позволит Meta* создавать лучшие продукты и привлекать лучшие таланты.

Переманить лучших

Именно доступ к передовым мощностям стал главным козырем в борьбе за специалистов. Цукерберг лично участвует в найме, стремясь привлечь 50−70 ведущих мировых исследователей. По его словам, для таких людей возможность работать с самым большим количеством вычислительных ресурсов на одного ученого важнее, чем просто высокая зарплата. «Люди говорят: я хочу как можно меньше подчиненных и как можно больше графических процессоров», — отмечает он.

Причиной такой спешки и масштабных инвестиций стало то, что ИИ-модели впервые начали демонстрировать признаки самосовершенствования. По мнению Цукерберга, это означает, что создание сверхинтеллекта уже «в пределах видимости», возможно, в ближайшие 2−3 года. Поэтому компания действует так, будто это произойдет уже завтра, и готова «сделать все возможное», чтобы быть лидером в этой гонке.

Конечным продуктом, в котором воплотится идея персонального сверхинтеллекта, должны стать умные очки. Они смогут видеть и слышать то же, что и пользователь, становясь постоянным помощником и предоставляя «когнитивное преимущество». Такой ассистент сможет в реальном времени давать подсказки, выполнять поручения и помогать в общении. Это, по мнению Цукерберга, станет такой же необходимостью, как сегодня очки для коррекции зрения.

Таким образом, Meta* делает ставку не на корпоративный сектор, а на массового потребителя, используя свой многолетний опыт масштабирования продуктов до миллиардов пользователей. Компания идет ва-банк, используя свою финансовую мощь и инженерный потенциал, чтобы создать новую технологическую реальность и занять в ней центральное место.

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