«Яндекс» обсуждает приобретение российского бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Об этом сообщают несколько информированных источников, знакомых с ходом переговоров.

Gérôme Bruneau/Unsplash

По данным собеседников, сервис планируют интегрировать в экосистему «Яндекс Еды», где уже существует отдельный раздел «Цветы». Сделка потенциально может быть завершена уже весной 2026 года после прохождения необходимых согласований, включая проверку Федеральной антимонопольной службы.

Оценочная стоимость актива в настоящий момент остается предметом обсуждения. Разные источники называют сумму от 5 до 8 млрд руб. Один из собеседников связывает потенциально высокую оценку с планами «Яндекса» объединить логистические команды, что может создать значительный синергетический эффект.

В Flowwow заявили «Инку», что компания изучает различные варианты привлечения инвестиций, отметив, что подобный подход является стандартной практикой для бизнеса, который демонстрирует уверенный и стабильный рост.

Представитель Flowwow также рассказал, что ранее компания рассматривала как частичную, так и полную продажу бизнеса и вела переговоры с одним из маркетплейсов. После прекращения этих переговоров было принято решение сосредоточиться на самостоятельном росте, которое, по мнению владельцев сервиса, оказалось правильным. Это подтверждается финансовыми результатами: в 2024 году оборот компании вырос на 80%, достигнув 17,2 млрд руб., а в 2025 году рост продолжился, составив 38,5% в годовом исчислении.

«Мы не комментируем предположения о переговорах, их этапах, оценки или состав участников. Мы также не подтверждаем имена компаний, которые могут упоминаться в публикациях. Фаундеры и руководство полностью сфокусированы на операционной деятельности и долгосрочном развитии платформы, и этот фокус сохраняется вне зависимости от обсуждений на рынке», — заключил представитель Flowwow.

Компания Flowwow была основана в 2014 году и на сегодняшний день представляет собой крупную платформу, объединяющую тысячи продавцов цветов и подарков. По данным сервиса «СПАРК», выручка ее российского юридического лица в 2024 году составила 4,2 млрд руб.

Эксперты рынка отмечают логичность возможной сделки. Бизнес-модель Flowwow хорошо дополняет стратегию «Яндекс Еды», которая активно развивает не только доставку еды, но и другие категории товаров, включая цветы. Широкая аудитория и мощная логистическая инфраструктура «Яндекса» могут дать новый импульс для роста онлайн-продаж в этой нише.



