Марсоход Curiosity от NASA исследует Марс с 2012 года и недавно обнаружил доказательства существования на поверхности древних прудов и озер, свободных ото льда. Он выявил небольшие неровности, похожие на те, что можно увидеть на песчаных ложах озер на Земле.

По словам исследователей, они могли быть созданы водой, перемещаемой ветром вперед и назад по поверхности. Это означает, что вода не была покрыта льдом. Открытие предполагает, что рябь образовалась 3,7 млрд лет назад.

Марс — четвертая планета в Солнечной системе и вторая по размеру из всех крупных планет. Он известен своим ярко-красным цветом, который вызван оксидом железа в поверхностном материале. Классифицируемый как планета земной группы, он во многом похож на Землю, с долинами, вулканами и даже свидетельствами высохших русел рек.

Однако на этом сходство заканчивается: полярные шапки состоят в основном из льда из углекислого газа, непригодной для дыхания атмосферой, а также холодной и сухой поверхностью.

Для исследователей он всегда представлял особый интерес, во многом благодаря намекам на существование инопланетного разума на протяжении столетий, а в последнее время появились сведения о том, что когда-то он мог быть пригоден для жизни.

Одним из марсоходов, исследующих марсианский ландшафт, является Curiosity, отправленный NASA в 2011 году. Он прибыл на Марс в августе 2012 года и с тех пор исследует регион вокруг кратера Гейла. Его основная цель — изучить климат и геологию, а также оценить, могла ли там быть примитивная жизнь в прошлом.

Марсоход оснащен целым рядом инструментов: от буров для сбора образцов почвы до камер и приборов для анализа проб атмосферы. В статье, опубликованной в журнале Science Advances Джоном Гротцингером из Калифорнийского технологического института, Гарольд Браун профессор геологии и Майкл Лэмб профессор геологии, поделились своими выводами.

Они обнаружили на поверхности Марса два ряда, предположительно представляющих собой древнюю волновую рябь. Сейчас считается, что это высохшие водоемы с сохранившейся в горных породах рябью.

Рябь — это крошечные волнообразные движения, которые часто можно увидеть на пляжах и в озерных ложах Земли, когда вода, гонимая ветром, течет по мелководью. Команда особенно взволнована тем, что вода не замерзла и когда-то была открыта стихиям в жидком состоянии.

Рябь, обнаруженная Curiosity в кратере Гейла, является самым веским доказательством того, что в истории красной планеты были водоемы с жидкой водой. Анализ пород и ряби показывает, что они образовались 3,7 млрд лет назад. Считается, что атмосфера и климат Марса должны были быть намного теплее, чем сегодня, и более плотными. Достаточно плотными, чтобы поддерживать жидкую воду на открытом воздухе.

Команда смогла создать компьютерные модели из обнаруженных ими рябей, чтобы попытаться определить размер озера. Высота ряби 6 мм и расстояние между ними 4–5 см говорят о том, что озеро было неглубоким, возможно, даже менее 2 метров в глубину.

В районе, который когда-то представлял собой выдуваемые ветром дюны, обнаружили один из наборов ряби, известный как обнажение Проу. Другой набор был обнаружен неподалеку в богатой сульфатами горной породе Амапари Маркер Бэнд. Эти два региона возникли в разное время, означая, что теплая, плотная атмосфера существовала несколько раз или, по крайней мере, в течение длительного периода времени.

Это открытие оказало огромную помощь исследователям палеоклимата Марса, которые пытались составить карту меняющихся условий на планете. Марсоход NASA Opportunity стал первой миссией, обнаружившей рябь на поверхности, но тогда природа водоемов была неопределенной.

Продолжая активно изучать Марс ученые нашли способ провести электроэнергию на Марс. Они создали новый тип батареи, предназначенной для обеспечения энергией на нем. Она использует компоненты марсианской атмосферы в качестве топлива для своих реакций. Это изобретение демонстрирует потенциал для долговечных энергетических решений в марсианских условиях.