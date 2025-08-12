Продолжая миссию по исследованию кратера Гейла на Марсе, марсоход Curiosity наткнулся на крошечный камень необычной формы. Его очертания удивительно похожи на ветвистый коралл, который можно встретить в теплых океанах Земли, или с кусочком фульгурита — минерала, образующегося, когда удар молнии плавит песок или почву.

Изображение: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/IRAP/IAS/LPG

Разумеется, на Красной планете уже давно нет поверхностных океанов, а сама порода не является фульгуритом. Тем не менее, эта находка — наглядное подтверждение того, что одни и те же геологические закономерности и формы могут возникать в совершенно разных уголках Вселенной, будь то микромир или планетарный масштаб.

Ученые поясняют, что столь необычная структура сформировалась в далеком прошлом, когда среда на Марсе была влажнее. Вода, проникая в трещины коренной породы, переносила растворенные минералы и откладывала их по мере того, как поток убывал. Со временем эти минеральные осадки высохли и затвердели, повторяя форму заполняемой ими трещины.

Сегодня на поверхности Марса, скорее всего, нет жидкой воды, но зато есть два мощных природных фактора — пыль и ветер. Местные пыльные и песчаные бури, порой окутывающие планету месяцами, обладают огромной эрозионной силой и значительно отличаются от земных погодных явлений. Они способны шлифовать и видоизменять поверхность, словно гигантский пескоструйный аппарат.

Именно этот процесс — пескоструйная обработка, длившаяся веками, — и придал камню его нынешний вид. Как отмечают специалисты NASA, марсианские образования с разным минеральным составом реагируют на воздействие ветра по-разному. В случае кораллоподобной породы песок постепенно выдул более мягкую матрицу с осадочными включениями, оставив лишь твердый заполнитель трещины. В итоге получилась инверсия исходного образования.

Curiosity и ранее встречал на пути удивительные образцы. Среди них — тонкие причудливые шпили, камень, напоминающий цветок, пузырчатая порода, похожая на лягушачью икру, валун, напоминающий сморщенное лицо, и фрагмент, схожий с костью.