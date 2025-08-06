Во время работы марсоход Curiosity своим 899-килограммовым корпусом наехал на камень, из-за чего тот треснул, обнажив внутри желтые кристаллы элементарной серы. Хотя сульфаты давно известны как довольно распространенные минералы на Марсе, чистая сера в элементарной форме здесь обнаружена впервые.

Сера, найденная Curiosity на Марсе. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Особый интерес вызывает и сам район — канал Гедиз Валлис. Он буквально усыпан камнями, которые по внешнему виду напоминают ту же серную породу, что и расколотый образец. Это заставляет ученых предположить, что в некоторых частях Красной планеты элементарная сера может встречаться в значительных количествах.

«Обнаружить поле камней, состоящих из чистой серы, — это все равно что наткнуться на оазис в пустыне, — отметил в июле Эшвин Васавада, ученый проекта Curiosity из Лаборатории реактивного движения НАСА. — Здесь этого быть не должно, и теперь нам нужно понять, почему. Неожиданные находки — именно то, что делает исследование планет таким увлекательным».

НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/ЕКА/Университет Аризоны/JHUAPL/MSSS/USGS Астрогеологический научный центр

Почему находка удивила геологов

Сульфаты представляют собой соли, которые образуются при взаимодействии серы (в составе соединений) с другими минералами в водной среде. Когда вода испаряется, в осадке остаются кристаллы этих соединений. Благодаря сульфатам можно многое узнать о прошлом Марса — об истории его водных ресурсов и изменениях климата на протяжении миллиардов лет.

Вид канала долины Гедиз с марсохода Curiosity. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Однако элементарная сера формируется в гораздо более узком наборе условий, которые, согласно текущим представлениям, не должны встречаться в районе, где работал Curiosity.

«По правде говоря, мы до конца не понимаем геологическую историю Марса, но обилие чистой серы на его поверхности говорит о том, что в этой истории есть еще много неизвестного», — подчеркнул Васавада.

Камень, очень похожий на тот, который расколол Curiosity, сфотографированный через девять дней после открытия серы. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Сера — жизненно необходимый элемент для любых организмов. Чаще всего она усваивается в форме сульфатов и используется для синтеза двух важнейших аминокислот, участвующих в производстве белков.

«Поскольку мы уже знали о присутствии сульфатов на Марсе, это открытие само по себе не приближает нас к подтверждению существования жизни, — пояснил Васавада. — Но мы постоянно сталкиваемся с остатками компонентов, которые могли бы пригодиться живым организмам — будь то химические элементы, вода или условия, подходящие для жизни в далеком прошлом».

Путь Curiosity (отмеченный на карте желтым) пролегал к каналу Гедиз Валлис, древнему руслу, где когда-то текла река. Скалы этого района до сих пор несут следы действия воды, исчезнувшей миллиарды лет назад.

Путь Curiosity (желтый) к каналу Gediz Vallis (вверху в центре). (NASA/JPL-Caltech/UC Berkeley)

Если бы марсоход не выбрал маршрут, приведший к случайному расколу камня, ученым, возможно, пришлось бы долго ждать подобного открытия. Инструменты Curiosity помогли не только зафиксировать находку, но и провести первичный анализ состава сернистой породы.

Теперь исследователям предстоит выяснить, каким образом, исходя из известных данных о Красной планете, здесь могла появиться элементарная сера. По словам Васавады, это потребует более глубоких исследований, включая моделирование возможных сценариев геологической эволюции Марса.