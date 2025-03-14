Когда в мае прошлого года марсоход проехал своим 899-килограммовым корпусом по скале, она раскололась, обнажив желтые кристаллы элементарной серы. Хотя сульфаты довольно распространены на Марсе, это первый случай обнаружения серы на Красной планете в ее чистой элементарной форме.

Сера, найденная Curiosity на Марсе. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Особенно интересно то, что канал Гедиз Валлис, где Curiosity обнаружил находку, усыпан камнями, которые подозрительно похожи на серную породу до ее случайного раздавливания. Это говорит о том, что элементарная сера может быть в изобилии в некоторых местах.

«Обнаружить поле камней, состоящих из чистой серы, — это все равно что найти оазис в пустыне, — сказал в июле ученый проекта Curiosity Эшвин Васавада из Лаборатории реактивного движения НАСА. — Этого там быть не должно, и теперь мы должны это объяснить. Открытие странных и неожиданных вещей — вот что делает исследование планет таким захватывающим».

НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/ЕКА/Университет Аризоны/JHUAPL/MSSS/USGS Астрогеологический научный центр

Сульфаты — это соли, которые образуются, когда сера, обычно в форме соединений, смешивается с другими минералами в воде. Когда вода испаряется, минералы смешиваются и высыхают, оставляя сульфаты. Эти сульфатные минералы могут многое рассказать о Марсе, например, об истории его водного баланса и о том, как он изменялся с течением времени.

Вид канала долины Гедиз с марсохода Curiosity. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

С другой стороны, чистая сера образуется только в очень ограниченном наборе условий, которые, как известно, не встречаются в том регионе Марса, где Curiosity сделал свое открытие.

«По правде говоря, мы многого не знаем о геологической истории Марса, но обнаружение огромного количества чистой серы на марсианской поверхности говорит о том, что есть нечто большее, о чем мы не знаем», — говорит Васавада.

Камень, очень похожий на тот, который расколол Curiosity, сфотографированный через девять дней после открытия серы. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Важно понимать, что сера является необходимым элементом для всей жизни. Обычно она усваивается в форме сульфатов и используется для производства двух незаменимых аминокислот, необходимых живым организмам для производства белков.

«Поскольку мы уже давно знаем о сульфатах на Марсе, это открытие не говорит нам ничего нового в этой области. В любом случае, нам еще предстоит найти признаки жизни на Марсе, — отмечает Васавада. — Но мы продолжаем натыкаться на остатки фрагментов, которые могли бы быть полезны живым организмам, включая химию, воду и условия, пригодные для жизни в прошлом».

Путь Curiosity (желтый) к каналу Gediz Vallis (вверху в центре). (NASA/JPL-Caltech/UC Berkeley)

Будучи «запертыми» на Земле, человечество имеет ограниченные возможности для исследования Марса. Инструменты марсохода Curiosity помогли проанализировать и идентифицировать сернистые породы в долине Гедиз. Однако если бы аппарат не прошел по маршруту, который привел к расколу одной из таких пород, возможно, потребовалось бы больше времени, чтобы обнаружить серу.

Следующим шагом будет выяснение того, как именно, основываясь на имеющихся знаниях о Марсе, там могла оказаться сера. По словам исследователя, это потребует немного больше работы, возможно, включающей детальное моделирование геологической эволюции Марса.

Канал Гедиз-Валли — это район с богатой марсианской историей, древний водный путь, скалы которого теперь несут на себе отпечаток древней реки, протекавшей по ним миллиарды лет назад.

Ранее ученые обнаружили, что на самом деле сделало Марс красным. На протяжении столетий характерный оттенок Красной планеты завораживал ученых, но истинная причина ее цвета может быть не такой, как ранее считали ученые. Новаторское исследование предполагает, что краснота Марса вызвана не сухим ржавоподобным гематитом, как считалось ранее, а ферригидритом — богатым железом минералом, который образуется в воде. Это открытие может изменить историю планеты.