Марсоход NASA Perseverance установил абсолютный рекорд среди всех планетоходов. Такой результат стал возможен благодаря его автономной системе вождения, которая позволяет анализировать местность на ходу. Эта технологическая особенность дает ученым больше свободы для исследований, особенно в поисках древних глинистых пород, способных хранить следы прошлой жизни.

Селфи Perseverance. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Perseverance вышел на «открытую дорогу» Марса, установив рекорд по самой длинной дистанции, пройденной за один день среди всех планетарных роверов. 19 июня 2025 года он преодолел 411 метров каменистой марсианской поверхности — более четверти мили. Это больше, чем удавалось Curiosity и даже легендарному Opportunity, чей общий пробег превысил 40 километров, но чья скорость была значительно ниже.

Mars Exploration Program делает ставку на автономные технологии, и это окупается: Perseverance оснащен системой автопилота, способной обрабатывать изображения во время движения. В отличие от своих предшественников, которым приходилось останавливаться для навигации, Perseverance способен ехать «с закрытыми глазами».

Perseverance оглядывается назад на 347,7-метровый пробег. (Science Robotics, 2023)

Почему это важно для науки о Марсе

Способность двигаться на большие расстояния каждый день позволяет не только быстрее исследовать поверхность Марса, но и оперативно достигать ключевых геологических областей. Ровер уже совершил эпическое восхождение на кратер и преодолел без вмешательства человека более 700 метров за один проход — абсолютный рекорд для роботизированных миссий к другим планетам Солнечной системы.

С 2021 года Perseverance работает в кратере Джезеро, где в древности, как считают ученые, находилось озеро. Именно там марсоход ищет следы воды, филлосиликаты и, возможно, биосигнатуры — потенциальные признаки существования жизни на других планетах.

Это изображение, на котором запечатлена целевая зона для отбора проб, называемая «Бухта Джиггинг», получено аппаратом Perseverance 27 июня 2025 года. (NASA/JPL-Caltech/ASU)

Бухта Джиггинг: минералы и тайны Нойской эпохи

Недавняя цель марсохода — плато Крокодиллен на внешнем склоне кратера Джезеро. Там Perseverance исследует глиносодержащие породы, формировавшиеся в самом раннем геологическом периоде Марса — Нойской эпохе.

«Если мы обнаружим здесь потенциальную биосигнатуру, она, скорее всего, будет относиться к совершенно другой и гораздо более ранней эпохе эволюции Марса, чем та, которую мы обнаружили в прошлом году в кратере с водопадом Чеява», — заявил в мае Кен Фарли, заместитель научного сотрудника проекта Perseverance.

По словам ученых, такие минералы, как филлосиликаты, могут не только указывать на древнюю водную активность, но и сохранять органические материалы, образовавшиеся миллиарды лет назад. Это имеет решающее значение для астробиологии, изучающей возможности существования жизни вне Земли.

Трудности отбора: не все камни одинаково полезны

В некоторых частях плато Perseverance обнаружил глиносодержащие породы, которые легко ломаются при бурении. А поскольку у марсохода осталось всего семь пустых пробирок для образцов, ученые приняли решение временно отступить.

«Осталось семь пустых пробирок для образцов, и перед нами много открытого пути», — объяснила в мае исполняющая обязанности научного сотрудника проекта Perseverance Кэти Стак Морган.

Команда НАСА решила развернуть ровер и отправить его назад — к месту с самыми надежными следами глины.

Это изображение целевой области «Галлантс» было получено аппаратом Perseverance 1 июля 2025 года. (NASA/JPL-Caltech)

Назад в Галлантс: за образцами с научной ценностью

1 июля 2025 года Perseverance прибыл в область под названием Галлантс — ранее исследованную зону, содержащую, по оценкам геологов, наиболее перспективные глинистые породы. Именно из-за этого образца Perseverance и совершил свою рекордную поездку — почти полкилометра без остановок.

Сейчас на счету Perseverance — почти 36 км общего пути, и он уверенно догоняет Opportunity. С учетом его автономности и инженерных возможностей, а также целей Mars Exploration Program, он имеет все шансы стать абсолютным лидером среди всех марсоходов НАСА.

НАСА продолжает использовать Perseverance для поиска ключей к разгадке эволюции Марса, его геологической истории и, возможно, жизни за пределами Земли. Эта миссия объединяет элементы геологии, астробиологии, робототехники и планетарной науки, а накопленные данные уже помогают планировать будущие пилотируемые полеты.

Ранее марсоход Curiosity обнаружил на Марсе крупнейшие органические молекулы — вероятно, это фрагменты жирных кислот. Такая находка может свидетельствовать о существовании в прошлом условий, благоприятных для сложной химической эволюции и потенциальной жизни. Хотя происхождение этих молекул остается неясным, их размер и сохранность вселяют надежду на обнаружение биосигнатур в будущих миссиях, включая возврат образцов на Землю.