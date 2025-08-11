Марсоход Perseverance сделал 360-градусную панораму, на которой пейзаж Красной планеты неожиданно напоминает земную пустыню Атакама. Всего лишь небольшое усиление цветового контраста превратило марсианское небо в голубое, а каменистые холмы — в почти знакомый глазу вид, заставив ученых вновь задуматься о поисках следов жизни в суровых условиях Марса.

Цветная мозаика из 96 изображений, сшитых вместе для создания 360-градусной панорамы Марса. (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS)

Всего лишь легкая коррекция оттенков — и ландшафты Марса могут напомнить земные пейзажи с голубым небом и мягким светом.

Недавняя 360-градусная панорама, полученная марсоходом Perseverance, выглядит так, словно была снята не в глубинах Outer space, а в каменистой пустыне на Земле. Весь секрет — в едва заметном усилении цветового контраста.

«Относительно чистое небо обеспечивает четкий обзор окружающей местности, — пояснил планетолог Джим Белл, главный исследователь камер Mastcam-Z, установленных на марсоходе. — В этой конкретной мозаике мы усилили цветовой контраст, что подчеркивает различия в рельефе местности и небе».

Марсоход K-REX2, запечатленный на фото в чилийской пустыне Атакама в 2018 году, предназначен для автономного передвижения, бурения и обнаружения жизни одновременно. (NASA)

Обычно единственный момент, когда марсианское небо приобретает глубокий синий оттенок, — это закат, что противоположно земной картине. Но даже минимальная цветокоррекция делает кадры с Марса удивительно похожими на снимки пустыни.

Разглядывая скалы, песчаные гряды и пологие холмы «глазами» Перси, легко вообразить, что вы находитесь в Atacama Desert. Именно из-за этого сходства NASA проводит тесты новых планетоходов именно там.

В статье 2023 года в журнале Astrobiology сообщается, что в этой одной из самых сухих и биологически бедных сред на Земле ученые смогли обнаружить молекулярные следы жизни. Исследователи надеются, что однажды усовершенствованные аппараты присоединятся к Curiosity, Opportunity и Perseverance в Exploration of Mars.

Версия панорамы Perseverance в натуральных цветах. (NASA/Лаборатория реактивного движения-Калтех/АСУ/МССС)

Но восприятие Марса «через земную линзу» обманчиво: снимки в естественных цветах показывают, что Красная планета совсем не идентична пустыням Земли.

Марс — четвертая планета Солнечной системы — получает менее половины солнечного света, чем Земля, а его атмосфера составляет меньше 1% земной. Ученые пока не знают, способны ли признаки древней жизни сохраниться в таких суровых условиях. Возможно, Perseverance сумеет это увидеть.