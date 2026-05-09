Ко Дню Победы «Авито Авто» собрал для «Инка» подборку автомобилей 1940−1950-х годов, которые стали символами своей эпохи и хорошо известны по архивным кадрам, кинохронике и музейным экспозициям. Эти машины использовались для самых разных задач — от перевозки грузов и снабжения до работы штабов. Сегодня они сохраняются как часть автомобильной истории в музеях и частных коллекциях.

Фото: здесь и далее фотографии с сайта avito.ru



Одним из самых известных автомобилей того времени стала ГАЗ-АА, легендарная «полуторка». Ее выпуск начался еще в 1930-х годах, и именно такие грузовики массово использовались для доставки продовольствия, техники и других грузов.

В годы Великой Отечественной войны «полуторки» работали в том числе на «Дороге жизни», обеспечивая снабжение в самых сложных условиях. Простая конструкция и пригодность к ремонту сделали модель одной из ключевых машин своего времени. На платформе «Авито Авто» сейчас, например, выставлен ГАЗ-АА 1939 года выпуска почти за 10 млн руб. в Иркутской области. Это равноценно, например, Jaguar F-PACE или Range Rover.

Следующий представитель эпохи — ГАЗ-67, компактный полноприводный автомобиль, созданный для сложных дорог и бездорожья. Его использовали для связи, разведки, перевозки командного состава и служебных задач.

На таких машинах передвигались военные руководители, включая маршала Георгия Жукова во время поездок по фронтам. Благодаря высокой проходимости и надежности ГАЗ-67 стал одним из самых узнаваемых советских автомобилей 1940-х годов. В Пензенской области на «Авито Авто» найден экземпляр 1945 года стоимостью почти 1 млн руб. — как Kia Rio или Hyundai Solaris.

Завершает подборку ГАЗ М-20 «Победа» — символ послевоенного времени и один из первых массовых легковых автомобилей СССР нового поколения. Производство стартовало в 1946 году, и модель быстро стала знаком обновления и восстановления страны.

«Победа» отличалась современным для своего времени дизайном и использовалась как престижный служебный автомобиль. На ней ездили ученые, артисты и государственные деятели, а позже она стала частью культурной памяти эпохи — в том числе благодаря связи с Юрием Гагариным, которому автомобиль был подарен как памятный знак. На платформе встречаются объявления о продаже такой техники и сегодня — например, «Победа» 1955 года в Ивановской области за 645 тыс руб. За эти деньги в 2026 году можно также приобрести подержаные иномарки типа Honda Civic или Volvo S40 2006 года выпуска.

Сегодня такие автомобили уже не про повседневную езду — они про память времени. Они сохраняются в коллекциях и музеях как материальное напоминание о десятилетии, в котором техника, труд и история были тесно связаны, а каждая машина становилась частью большого общего пути.

