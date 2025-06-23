Илон Маск объявил о планах радикально переобучить свою языковую модель Grok от компании xAI. Цель — создать, по его словам, более правдивую версию искусственного интеллекта. Для этого Маск попросил пользователей социальной сети X присылать «спорные факты». Он определил их как «политически некорректные, но тем не менее фактически верные» утверждения. Это решение вызвало широкую дискуссию о предвзятости и объективности ИИ.

Суть проблемы, по мнению Маска, заключается в том, что существующие модели ИИ, включая Grok, обучены на данных с «огромным количеством мусора». Он считает, что они просто «повторяют за устаревшими СМИ» и содержат слишком много идеологических искажений. Его решение — двухэтапный процесс. Сначала версия Grok 3.5 (которую он также называет Grok 4) перепишет весь корпус человеческих знаний, добавляя недостающую информацию и удаляя ошибки.

После создания этой «исправленной» базы данных на ней будет заново обучена модель Grok. Этот шаг следует за несколькими случаями, когда xAI уже вмешивалась в работу чат-бота. Ранее сотрудники меняли системные инструкции Grok, чтобы тот игнорировал источники, называющие Маска или Трампа распространителями дезинформации. Также модель стала давать более мягкие ответы на вопросы об изменении климата.

Этот подход вызывает серьезные опасения у экспертов. Есть риск, что вместо создания объективного инструмента, Маск создает ИИ, который будет отражать и усиливать его собственное мировоззрение и политические взгляды. Недавно пользователи заметили, что Grok начал распространять ложные теории заговора, что только усилило эти опасения. Доверие к Grok как к надежному источнику информации находится под вопросом.

Маск пытается позиционировать Grok как «максимально правдивый» ИИ. Это может привлечь аудиторию, которая разделяет его недоверие к традиционным источникам информации. Однако такая стратегия может и оттолкнуть более широкую аудиторию, которая ищет в ИИ нейтральный и сбалансированный инструмент. Превращение Grok в политический рупор может подорвать коммерческий потенциал инструмента и его репутацию в долгосрочной перспективе.