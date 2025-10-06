Новости

Маск запускает AI-игру: Grok учат геймдизайну за $100 в час

Миллиардер Илон Маск анонсировал, что игровая студия xAI выпустит полностью сгенерированную искусственным интеллектом игру до конца следующего года. По некоторым данным, он уже начал нанимать «наставников видеоигр» для обучения чат-бота Grok элементам игрового дизайна.

Маск процитировал публикацию об открытии вакансий в игровой команде xAI и коротко добавил: «True» (то есть «верно»).

ИИ-компания Маска уже публикует вакансии на роль Video Games Tutor — специалистов, которые будут помогать обучать Grok игровым механикам, корректировать его разработки и давать обратную связь. Зарплата предлагается в диапазоне от $45 до $100 в час. Кроме того, позиция позволяет частично работать удаленно.

Кроме того, к своему сообщению Маск приложил видео-отрывок, предположительно из будущего шутера.

Видео из аккаунта пользователя @DogeDesigner

Аналитики подчеркивают, что идея ИИ-генерации игр — амбициозная и непростая: нужно научить систему не только генерировать графику и сценарии, но также баланс, механику, отклик игрока.

Это не первый раз, когда Маск проявляет интерес к игровому направлению. Ранее он жаловался, что многие студии принадлежат большим корпорациям, и заявлял, что xAI создаст студию to make games great again (с англ. «вернуть играм былое величие»).  Также он уже сталкивался с критикой от игрового сообщества: в частности, милиардера обвиняли в «прокачке аккаунтов» (boosting) для видимости высокого рейтинга в играх.  При прямых стримах он иногда «сдавался» под натиском зрителей.

Темы
2025 гейм-индустрия игры ИИ США