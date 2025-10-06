Миллиардер Илон Маск анонсировал, что игровая студия xAI выпустит полностью сгенерированную искусственным интеллектом игру до конца следующего года. По некоторым данным, он уже начал нанимать «наставников видеоигр» для обучения чат-бота Grok элементам игрового дизайна.

Маск процитировал публикацию об открытии вакансий в игровой команде xAI и коротко добавил: «True» (то есть «верно»).

ИИ-компания Маска уже публикует вакансии на роль Video Games Tutor — специалистов, которые будут помогать обучать Grok игровым механикам, корректировать его разработки и давать обратную связь. Зарплата предлагается в диапазоне от $45 до $100 в час. Кроме того, позиция позволяет частично работать удаленно.

Кроме того, к своему сообщению Маск приложил видео-отрывок, предположительно из будущего шутера.

Видео из аккаунта пользователя @DogeDesigner

Аналитики подчеркивают, что идея ИИ-генерации игр — амбициозная и непростая: нужно научить систему не только генерировать графику и сценарии, но также баланс, механику, отклик игрока.

Это не первый раз, когда Маск проявляет интерес к игровому направлению. Ранее он жаловался, что многие студии принадлежат большим корпорациям, и заявлял, что xAI создаст студию to make games great again (с англ. «вернуть играм былое величие»). Также он уже сталкивался с критикой от игрового сообщества: в частности, милиардера обвиняли в «прокачке аккаунтов» (boosting) для видимости высокого рейтинга в играх. При прямых стримах он иногда «сдавался» под натиском зрителей.