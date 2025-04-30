Mastercard представила новую программу Agent Pay, предназначенную для интеграции платежных решений в системы коммерции на базе искусственного интеллекта. Новый сервис позволяет совершать безопасные и бесперебойные транзакции на потребительских и бизнес-платформах при помощи ИИ-агентов.

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Ключевой особенностью Agent Pay являются «агентские токены» — расширение существующей технологии токенизации Mastercard, которая уже используется в бесконтактных платежах и цифровых решениях. Эти токены позволяют ИИ-агентам безопасно проводить трансакции от имени пользователей, сохраняя при этом прозрачность и пользовательский контроль над операциями.

Для развития программы Mastercard заключила партнерство с Microsoft для изучения новых вариантов использования их технологий, включая Azure OpenAI Service и Copilot Studio. Компания также планирует сотрудничать с IBM, чтобы использовать ее продукт Orchestrate для поддержки B2B-приложений. Для дальнейшего масштабирования технологии Mastercard также хочет сотрудничать с платежными системами Braintree и Checkout.

Благодаря Agent Pay потребители смогут использовать ИИ-агентов для совершения покупок и получения персонализированных рекомендаций, а компании получат возможность автоматизировать задачи по поиску поставщиков, осуществлению платежей и решению логистических вопросов с использованием токенов виртуальных карт. Ретейлеры смогут распознавать трансакции, которые проходят с помощью агентов, и предлагать соответствующие акции.