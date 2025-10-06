Российские власти не исключают возможность обязать неработающих трудоспособных граждан самостоятельно платить за обязательное медицинское страхование (ОМС). Такую мысль озвучила в ходе парламентских слушаний по федеральному бюджету председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, работодатели платят в среднем по стране 45 тыс. руб. за медицинское страхование сотрудников, и неработающие граждане вполне способны самостоятельно заплатить эту сумму. Она добавила, что любой человек может заплатить 45 тыс. руб. в год, это «небольшие» средства.

«700 тысяч неработающих в Москве — они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — понтересовалась Матвиенко.

Кроме того, председатель СФ отметила расходы государства на неработающее население и подчеркнула, что работающие граждане фактически «содержат» огромное количество «не работающих просто так граждан».

«Пенсионеры, наши дети — это наше святое, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем — вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают — первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких источников доходов они живут?» — добавила политик.

Позднее Матвиенко прокомментировала свою идею и пояснила, что государство не будет принимать решений, которые могут создать ущерб населению. Однако она пояснила, что осознанно озвучила «непопулярную меру» на проблему, которая существует давно и на которую общество должно дать ответ и решить, как правильно поступить.