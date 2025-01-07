McDonald’s стала последней американской корпорацией, отменившей некоторые из своих практик в области разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI). Это не первый случай, когда решение Верховного суда и консервативная реакция на эти программы заставляют компании пересматривать свои обязательства.

В заявлении компании говорится, что она отказывается от своих целей в области многообразия, в том числе от требования к своим поставщикам брать обязательства по достижению определенных показателей DEI. Кроме того, компания перестанет участвовать во внешних исследованиях, оценивающих корпоративную инклюзивность.

McDonald’s также переименует команду, отвечавшую за многообразие в «Глобальную команду по вовлеченности». «Изменение названия более уместно для McDonald’s в свете нашей ценности инклюзивности и лучше согласуется с работой этой команды», — сказано в заявлении.

При этом компания не отказывается от своей миссии по поддержанию многообразия персонала. Напротив, она намерена продолжать поддерживать эту практику на рабочих местах и во всех подразделениях, а также сотрудничать со своими поставщиками и продавцами по этим направлениям.

Новая позиция McDonald’s была обусловлена решением Верховного суда и переоценкой другими корпорациями своих инициатив в области разнообразия. Давление со стороны интернета, судебные угрозы и противодействие клиентов заставили многие компании, в том числе Walmart, Ford, Harley-Davidson, John Deere и другие, внести изменения в свои инициативы DEI.

Но некоторые наблюдатели утверждают, что многие корпоративные шаги в области DEI не являются столь масштабными изменениями, как может показаться.

«DEI не исчезает. Она просто меняется», — сказал руководитель отдела инклюзии в Lowenstein Sandler и президент Ассоциации специалистов по многообразию юридических фирм Дж. Даниэль Карр. По данным организации, только 14 компаний из списка Fortune 500 внесли какие-либо публичные изменения в свои команды или программы DEI в 2024 году.

Обязательства DEI могут включать в себя все от обучения сотрудников, создания ресурсных сетей и практики рекрутинга до расширения представительства людей с различной идентичностью и происхождением.

В McDonald’s сообщили, что благодаря этой инициативе в 2024 году зафиксирован рост многообразия руководителей, поставщиков и франчайзи. Также они отметили, что 30% руководителей компании в США являются представителями недопредставленных групп, а 78% сотрудников «положительно оценили McDonald’s» в ходе опроса.

McDonald’s заявила также, что не будет сокращать группы франчайзи и бизнес-сети, которые «способствуют развитию предпринимательства и укреплению связей». Она продолжит ежегодно отчитываться о демографических показателях и останется приверженной принципам равной оплаты труда.

Тем временем компания Costco недавно признала преимущества политики DEI. «Помимо прочего, разнообразие сотрудников помогает привнести оригинальность и креативность в наши товарные предложения», — говорится в заявлении компании для инвесторов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск в своем твите остро высказался о Марке Кьюбане, владельце команды Dallas Mavericks, из-за его поддержки DEI. Основатель платформы Х заявил, что считает его лицемером, пытающимся показать свою «добродетель».