McDonald’s попытался устроить рождественский хайп с помощью искусственного интеллекта, но столкнулся с негативной реакцией. Нидерландское подразделение компании выпустило праздничный ролик «Самое ужасное время года», полностью созданный нейросетями, но было вынуждено удалить его после шквала критики, пишет The Guardian.

Freepik

В рекламе Санта-Клаус застрял в пробке, а велосипедист с подарками поскальзывался на снегу. Посыл был прост: переждите праздники в McDonald’s. Однако пользователи сочли ролик бездушным: «Эта реклама испортила мне рождественское настроение», — написал один из пользователей. «Скатертью дорога, искусственный интеллект!», — написал другой.

Компания извинилась: «Мы хотели отразить напряженные моменты праздников, но поняли, что для многих это „самое чудесное время“». Но создатели ролика встали на защиту технологии: «ИИ не заменяет творчество, а расширяет возможности. Над проектом 10 человек работали 5 недель».

Критики парируют: «А где актеры, хор, съемочная группа? 10 человек — это минимум по сравнению с обычными съемками».

Интересно, что Coca-Cola, несмотря на прошлогодний негатив, снова использует ИИ в праздничной рекламе — но более осторожно, показывая милых компьютерных зверюшек без людей.

История McDonald’s показывает: даже крупные бренды могут переоценить готовность аудитории принимать ИИ-контент, особенно когда речь идет о таких эмоциональных темах, как рождественские традиции. Граница между инновацией и фальшью оказалась тоньше, чем казалось.