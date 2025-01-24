Media Instinct Group приобрела миноритарную долю (30%) в креативном агентстве REDKEDS. Это самая крупная за последние десять лет сделка в сегменте креативных агентств. Для обеих компаний это экспериментальный проект, который стал результатом четырехлетнего сотрудничества. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Теперь владельцами REDKEDS являются Виталий Быков, Василий Лебедев, Евгений Стройнов и Media Instinct. Участники сделки отметили, что агентство сохранит не только бренд, но и независимость и креативный подход. По их словам, это станет началом стратегического партнерства, где обе стороны получат доступ к ресурсам друг друга.

«В нашей отрасли есть такая история, что креативные агентства редко покупают дорого. Это большая редкость, потому что такие бизнесы сильно зависят от личности людей и такие сделки рискованные», — комментирует CEO REDKEDS Виталий Быков.

Креативное агентство REDKEDS было основано в 2005 году. Привлекая талантливых медиаартистов, художников, писателей и режиссеров, оно создает проекты, рекламу, брендинг и ивенты для различных сфер — от брендов, фондов и музеев до обычных потребителей.

Клиентами агентства являются такие бренды, как «Яков и партнеры», «Экспедиция», VK, KVADRA, «Яндекс», РСХБ, Street Beat, BetCity, Roca Group, Alrosa Diamonds, а также музеи, ярмарки и театры.

Агентство не ограничивается сферой рекламы, а создает собственные креативные проекты. Среди них фестиваль креативных индустрий G8, детские книги-виммельбухи, медиапроекты и даже одежда.

Кроме того, REDKEDS является соучредителем PostPost — контентного агентства, которое специализируется на виральных и спецпроектах, а также SMM и сотрудничестве с блогерами.

В свою очередь, Media Instinct Group объединяет ряд рекламных агентств с мощной стратегической экспертизой. Сотрудничество с REDKEDS позволит не только расширить пакет услуг, предлагаемых клиентам, и создать новые креативные проекты, но и открывает взаимовыгодные возможности для обмена знаниями и ресурсами, что будет способствовать росту и развитию обеих компаний.

«Мы хотим радикально вырасти в среднем чеке, хотим перейти в более качественную стратегию для наших клиентов. Мы рассчитываем, что на базе Media Instinct у нас получится более качественно создавать рекламные креативные кампании, — говорит Быков. — Для нас это челлендж. У нас есть медийная экспертиза, которую мы можем применять в создании креативных концепций».

По его словам, сделка позволит REDKEDS развить компетенции в аналитике, которые есть у Media Instinct, расширить медийные знания рекламной индустрии и сосредоточиться на более крупных проектах.

«При этом для нас очень важно сохранить самостоятельность и культуру агентства. Мы сохраняем свою ДНК, но при этом у нас появляется старший брат», — добавил глава REDKEDS.