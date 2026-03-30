BBC сокращает почти всех сотрудников подразделения BBC Studios Events, которое отвечало за трансляции государственных мероприятий — в том числе похорон королевы Елизаветы II и королевских церемоний. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Незадолго до этого корпорация впервые с 1989 года отказалась от прямой трансляции службы ко Дню Содружества.

Решение связано с сокращением бюджетов и пересмотром затрат на производство контента. Прямые трансляции крупных событий остаются одним из самых дорогих форматов в телевизионном производстве: многокамерная съемка, мобильные студии, спутниковые каналы передачи сигнала, крупные продакшн-команды. Даже для крупных медиакомпаний такие проекты становится все труднее обосновать экономически.

Это не частный случай BBC, а отраслевой тренд. Согласно отчету Global Entertainment & Media Outlook PwC, глобальный рынок медиа и развлечений продолжает расти, однако структура доходов меняется кардинально: традиционное вещание стагнирует, тогда как стриминг и цифровые форматы последовательно забирают и аудиторию, и рекламные деньги. Медиакомпании по всему миру реагируют одинаково — режут расходы и пересматривают модели производства контента.

В России динамика схожая. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рекламный рынок после спада 2022 года восстановился, однако в 2023 году объем рекламного рынка составил около 731 млрд руб., при этом доля интернет‑сервисов и цифровой рекламы приблизилась к 53% и продолжает расти, тогда как традиционные медиа находятся под давлением затрат и конкуренции с цифровыми платформами.

Для компаний, которые строят имиджевые коммуникации через крупные трансляции или дорогой видеопродакшн, история BBC — прикладной сигнал о том, что даже у лидеров рынка терпение к затратным форматам заканчивается. Аудитория и рекламные бюджеты продолжают смещаться туда, где производство дешевле, а окупаемость выше и быстрее, — в стриминг, короткое видео, платформенные форматы. Стратегию присутствия в медиа имеет смысл выстраивать с учетом этой логики, а не вопреки ей.

