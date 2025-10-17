Российские медиакомпании обсуждают с Минцифры продление налогового режима, который освобождает их от уплаты 25%-ного налога с доходов от распространения зарубежного контента. Об этом сообщили пять собеседников, участвующих в переговорах. Действие льготы истекает 31 декабря 2025 года

Freepik

Льготный режим был введен в ноябре 2023 года после частичного приостановления Россией соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными государствами. Ранее авторские вознаграждения и лицензионные платежи не облагались налогом в стране-приобретателе, то есть России.

Генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин поделился с «Инком» своим видением ситуации и объяснил, почему так важно продлить налоговые льготы для медиакомпаний.

«Я могу сделать вывод, что в 2023 году Правительство ожидало, что к концу 2025 года ситуация каким-то образом нормализуется, и можно будет вернуться к СИДН. Как мы видим, этого не случилось. Но если сейчас действие этих «компенсирующих» положений налогового кодекса не продлить, это будет равносильно введению 25% налога на покупку прав на часть иностранного контента, то есть и на книги, и на музыку, и на кино, и на объекты смежных прав, на всякие спортивные трансляции и так далее», — отметил он.

Как рассказал Бырдин, иностранный контент популярен, но станет значительно дороже в закупке. Эти расходы лягут на сервисы в условиях крайне низкой маржинальности, сокращения льготных режимов и повышения НДС. В итоге с высокой вероятностью либо будет сокращаться ассортимент, либо повысится стоимость подписок и в целом развлекательного контента.

«Продлить действие этих положений необходимо. СИДН замораживали не для того, чтобы ввести потом этот налог на российские компании, а для того, чтобы российские компании не пострадали от заморозки, на что прямо указано в президентском Указе №585 от 8 августа 2023 г. Мы очень рассчитываем, что наша просьба будет услышана и поддержана», — подытожил генеральный директор «Интернет-видео».

По оценке гендиректора Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никиты Данилова, рынок музыкального стриминга в 2026–2028 годах недополучит 15 млрд руб., а бюджет потеряет 3 млрд руб. от снижения базы по НДС. В 2024 г. этот рынок вырос на 51% до 38 млрд руб., говорится в исследовании J’son & Partners Consulting.

Представители индустрии предлагают продлить режим на три года — до 31 декабря 2028 ода. Медиа-коммуникационный союз и книжный холдинг «Эксмо-АСТ» поддерживают эту инициативу. Гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин оценил возможные дополнительные затраты компании в несколько десятков миллионов рублей ежегодно.

Собеседники издания предупреждают: сокращение зарубежного ассортимента приведет к росту пиратского потребления и ослабит ценность легальных подписок. Партнер Kept Александр Токарев отметил, что Минфин может посчитать предоставленного времени для перестройки бизнеса достаточным.