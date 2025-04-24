Медианная зарплата генеральных директоров 320 компаний из S&P 500 в 2024 году выросла на 7,5% до рекордных $16,8 млн, сообщает «Рейтер». Крупные выплаты в акциях стали ключевым фактором роста, несмотря на рыночную нестабильность, вызванную торговой войной США.

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Это значительно превышает рост доходов американских рабочих, чьи зарплаты увеличились лишь на 4% при инфляции около 3%. Исследование подчеркнуло разрыв между доходами CEO и рядовых работников, усиливая дискуссии о справедливости оплаты труда на фоне экономической неопределенности.

Примером служит Патрик Смит, CEO Axon (производитель электрошокеров Taser), чья заработная плата выросла с чуть более $40 тыс. в 2023 году до $164,5 млн в 2024-м. В компании отметили, что эти выплаты — «высокорисковый план с высокой наградой», зависящий от достижения целей по цене акций и операционным показателям.

Управляющий директор ISS-Corporate Рой Салиба подчеркнул, что текущие зарплаты не отражают нестабильность 2025 года, так как решения принимались год назад. Он советует компаниям не спешить с пересмотром планов, а использовать сравнительные метрики для оценки руководителей.