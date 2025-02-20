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Медитация и осознанность могут спровоцировать серьезные психические расстройства, но не у всех

Первое упоминание о практике осознанности датируется более 1500 лет назад, и было найдено в Индии. В «Писании о медитации Дхарматрата» буддисты описывают разные техники медитации и возможные симптомы, такие как депрессия и тревога, которые могут возникнуть после практики. Также обсуждаются когнитивные нарушения, связанные с психозом и диссоциацией. Недавние исследования подтверждают, что побочные эффекты медитации встречаются довольно часто.

Исследование, проведенное в 2022 году, в котором участвовало 953 человека из США, регулярно занимавшихся медитацией, показало, что свыше 10% участников испытывали побочные эффекты, негативно влияющие на их повседневную жизнь и продолжающиеся в течение как минимум месяца. В обзоре, опубликованном в 2020 году, отмечается, что наиболее частыми побочными эффектами являются тревога и депрессия. Также упоминаются психотические или бредовые симптомы, диссоциация, деперсонализация, а также состояния страха или ужаса.

Исследования также выявили, что побочные эффекты медитации могут проявляться у людей, которые ранее не страдали от психических заболеваний, включая тех, кто занимается медитацией умеренно. Эти эффекты способны приводить к длительным симптомам. В западном мире уже давно известны свидетельства о подобных негативных последствиях.

В 1976 году Арнольд Лазарус, знаменитый специалист в области когнитивно-поведенческой терапии, отметил, что медитация, если ее применять без должного контроля, может спровоцировать серьезные психические расстройства, такие как депрессия, повышенная тревожность и даже декомпенсацию шизофрении.

Несмотря на то что осознанность часто ассоциируется с положительным влиянием на психическое благополучие, существует проблема: тренеры по осознанности, а также видеоматериалы, приложения и публикации редко предупреждают своих пользователей о возможных негативных последствиях.

Профессор менеджмента и буддийский учитель Рональд Персер в своей книге 2023 года под названием McMindfulness утверждает, что концепция осознанности стала чем-то вроде «капиталистической духовности».

В Соединенных Штатах медитация приносит значительные доходы, достигая $2,2 млрд. В то же время руководители в сфере осознанности должны понимать потенциальные проблемы, связанные с этой практикой. Джон Кабат-Зинн, который является одной из ключевых фигур в движении за осознанность, в интервью 2017 года отметил, что около 90% исследований, подтверждающих положительное воздействие медитации, не отличаются должным качеством.

В предисловии к отчету о всепартийном парламентском исследовании осознанности в Великобритании, опубликованном в 2015 году, Кабат-Зинн высказывает предположение о том, что медитация осознанности может в конечном итоге изменить восприятие людей, а также повлиять на развитие сообществ, обществ, наций и даже всего человеческого рода.

Такое религиозное воодушевление по поводу способности осознанности трансформировать не только индивидов, но и коллективное развитие человечества, обретает популярность среди последователей этой практики. Даже многие атеисты и агностики, которые практикуют осознанность, придерживаются мнения, что она может способствовать укреплению мира и сострадания.

В 2015 году была выпущена книга «Пилюля Будды», в которой была глава, посвященная исследованиям негативных эффектов медитации. Эта тема получила широкое освещение в прессе. Тем не менее в 2022 году в СМИ почти не упоминалось о самом крупном и дорогом исследовании в области медитации, на проведение которого было потрачено более $8 млн США, финансируемых благотворительной организацией Wellcome Trust.

Исследование охватило свыше 8 тыс. детей в возрасте от 11 до 14 лет, проведенное в 84 школах Великобритании с 2016 по 2018 г. Результаты показали, что практика медитации осознанности не способствовала улучшению психического здоровья детей и даже могла оказать негативное воздействие на тех, кто находился в группе риска по психическим заболеваниям.

Этично ли продавать приложения для осознанности, обучать людей медитации или использовать практики осознанности в клинической практике, не упоминая о возможных побочных эффектах? Учитывая разнообразие и распространенность таких эффектов, ответ должен быть отрицательным. Однако многие инструктора по медитации и осознанности искренне верят, что эти практики могут приносить исключительно положительные результаты, и порой не осведомлены о рисках, связанных с ними.

Людям, которые сталкиваются с негативными последствиями медитации, их учителя обычно советуют продолжать практику и уверяют, что все трудности со временем пройдут. Исследования, посвященные безопасным методам медитации, находятся на начальной стадии, и пока нет четких рекомендаций для практикующих. Более серьезная проблема заключается в том, что медитация может вызывать необычные состояния сознания, а обоснованных психологических теорий, которые могли бы помочь в понимании этих состояний, пока нет.

Тем не менее существуют различные ресурсы, которые позволяют людям узнать о возможных побочных эффектах медитации. К ним относятся веб-сайты, созданные теми, кто сам столкнулся с серьезными негативными последствиями, а также научные справочники, в которых есть разделы, посвященные данной теме.

В Соединенных Штатах функционирует клиническая служба, специализирующаяся на помощи людям, испытывающим как острые, так и хронические проблемы, управляемая исследователем в области осознанности.

Когда медитация используется как метод для улучшения психологического состояния или лечения, общество должно быть должным образом информировано о потенциальных рисках, которые могут возникнуть в результате ее практики.

Доктор философии, социолог, тренер и автор бестселлеров по версии New York Times, Марта Бек всю жизнь страдает тревожностью. Это побудило эксперта изучать это состояние. Она поделилась способом, как избавится от тревожности за считанные минуты.

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