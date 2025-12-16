Финтех-стартап Plata, основанный бывшими топ-менеджерами Тинькофф Банка, совершил крупную сделку: он привлек до $500 млн в виде частного кредитного финансирования от японского гиганта Nomura Securities International. Это первый случай, когда ведущий японский инвестбанк участвует в столь масштабном финансировании мексиканского цифрового сектора.

Freepik

Благодаря этой сделке общий объем привлеченных инвестиций Plata превысил $1,6 млрд. Всего за несколько месяцев стартап удвоил свою оценку: весной 2025 года он стал «единорогом» с капитализацией $1,5 млрд, а к октябрю его оценка достигла $3,1 млрд, писал Bloomberg.

Plata начала работу в Мексике в 2023 году и уже завоевала более 2,5 млн активных клиентов, предлагая кредитные карты с лимитом до $200 тыс. и кешбэком до 15%. Работая по знакомой модели Тинькофф — с цифровым обслуживанием и курьерской доставкой карт, — стартап теперь готовится к запуску полноценного банка. Банковскую лицензию компания получила в конце 2024 года.

С японским финансированием и банковской лицензией стартап теперь имеет все шансы стать одним из ключевых игроков на быстрорастущем финтех-рынке региона.