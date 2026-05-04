Глава GameStop Райан Коэн предложил купить eBay за $56 млрд — с премией около 20% к рыночной цене на 1 мая 2026 года. В интервью The Wall Street Journal он заявил, что хочет превратить платформу в конкурента Amazon. Акции eBay на этом фоне выросли примерно на 12% на внебиржевых торгах.

По условиям предложения, акционеры eBay получат по $125 за акцию — половину деньгами, половину акциями GameStop. TD Bank выдал письмо о готовности предоставить до $20 млрд долгового финансирования. При этом собственных ресурсов у GameStop значительно меньше. При капитализации около $12 млрд на счетах компании — около $9 млрд. Недостающие средства Коэн рассчитывает привлечь в том числе у суверенных фондов Ближнего Востока, сообщили источники издания.

Коэн начал скупать акции eBay 4 февраля 2026 года и довел долю примерно до 5%. Синергию он видит в связке офлайн-розницы GameStop и онлайн-площадки eBay: магазины могут стать пунктами приема и проверки товаров от продавцов. Отдельный фокус — live-commerce, то есть продажи через видеотрансляции в реальном времени.

При этом сам eBay показывает устойчивые результаты. В первом квартале 2026 года объем транзакций (GMV) вырос на 18% год к году. Параллельно компания оптимизирует бизнес: в феврале она объявила о сокращении 6,5% персонала (около 800 человек) и внедряет ИИ-инструменты в процессы покупок и продаж.

Аналитики оценивают предложение скептически. В заметках для клиентов они указывают, что стратегия eBay с фокусом на нишевые категории — прежде всего коллекционные товары — уже приносит результат, и менять ее без явных причин нет смысла. При этом GameStop заметно уступает eBay и по выручке, и по капитализации, что делает сделку такого масштаба крайне сложной даже при наличии финансирования.

Если совет директоров eBay отклонит предложение, Коэн готов начать борьбу за доверенности акционеров. Однако окно для выдвижения кандидатов в совет директоров перед июньским собранием уже закрыто, что ограничивает его тактические возможности.

Для самого Коэна в сделке есть и личный интерес. В начале 2026 года GameStop пересмотрел его компенсационный пакет. При достижении капитализации $100 млрд он может получить до $35 млрд в акциях. С этой точки зрения покупка eBay выглядит одним из самых быстрых способов приблизиться к этой цели — стоимость объединенной компании может превысить $50 млрд.

