Mercedes-Benz готовится к «перезагрузке» своей линейки электромобилей, представляя модель GLC с технологией EQ. Этот компактный кроссовер, являющийся электрической версией бестселлера марки, должен исправить ошибки предыдущих, не слишком удачных EQ-моделей. Новинка имеет увеличенный запас хода, более традиционный дизайн и продвинутую мультиагентную систему искусственного интеллекта.

Mercedes-Benz

Новый GLC построен на 800-вольтовой архитектуре, обещает запас хода более 700 км и оснащен новейшей версией информационно-развлекательной системы MB.OS.

Главной «фишкой» интерьера станет опциональный «гиперэкран» диагональю более 90 см, а в стандартной комплектации будет «суперэкран» из трех дисплеев. Но самое интересное — это мультиагентный ИИ, который будет управлять автомобилем. Голосовой ассистент автомобиля будет получать информацию одновременно из нескольких источников: ChatGPT, Microsoft Bing AI и Google Gemini.

Такой подход позволит системе выбирать лучший источник для каждой конкретной задачи. Например, Gemini будет использоваться для сложной навигации (например, поможет найти итальянский ресторан с открытой верандой, который работает в данное время), а собственный ИИ Mercedes сможет отвечать на вопросы о функциях самого автомобиля.

Другие автопроизводители также экспериментируют с внедрением ИИ-ассистентов в мультимедиа-системы своих автомобилей. Например, в новых Kia EV3 в качестве помощника будет использоваться ChatGPT.

