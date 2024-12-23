Фармацевтическая компания Merck приобрела права на экспериментальную таблетку для похудения у китайского производителя лекарств Hansoh Pharma, сообщает CNBC. Они заключили сделку стоимостью до $2 млрд. Препарат еще не прошел испытания на людях, однако ожидания на его счет высоки.

Сделка повышает шансы фармацевтической компании завоевать часть развивающегося рынка лекарств от ожирения, который, по прогнозам некоторых аналитиков, к началу 2030-х годов будет стоить более $100 млрд в год.

Несколько других производителей лекарств, включая Pfizer и Roche разрабатывают более удобные таблетки от ожирения, способные конкурировать с инъекционными препаратами-блокбастерами от Novo Nordisk и Eli Lilly.

По условиям сделки, Merck получит эксклюзивную глобальную лицензию на разработку, производство и коммерциализацию HS-10535 компании Hansoh Pharma, экспериментального перорального препарата, который воздействует на гормон кишечника под названием GLP-1.

Согласно пресс-релизу, компания заплатит Hansoh $112 млн авансом за права на препарат и может получить еще $1,9 млрд в виде веховых платежей и роялти с продаж. Merck также заявила, что расходы до уплаты налогов в размере $112 млн, или 4 цента на акцию, будут включены в результаты четвертого квартала.

В пресс-релизе Дин Ли, президент Merck Research Laboratories, заявил, что пероральный препарат потенциально может обеспечить дополнительные кардиометаболические преимущества помимо снижения веса. Компания нацелена на поиск препаратов с такими характеристиками.

«Я думаю, все понимают, что сложно получить компенсацию за контроль веса. Но если вы можете продемонстрировать улучшение состояния сердечно-сосудистой системы или прогресс при диабете, если вы можете продемонстрировать пользу при жировой болезни печени… это та область, в которой, по нашему мнению, есть возможности», — сказал он в рамках конференции.

Тем временем исследователи из Франции разработали систему введения семаглутида — препарата, известного как «Оземпик» один раз в месяц на основе гидрогеля. Это значительно упрощает лечение диабета и контроль веса. Успешные первые результаты открывают путь к предстоящим клиническим испытаниям.