Роскомнадзор официально признал платформу MAX социальной сетью. В связи с новым статусом регулятор объявил о начале регистрации каналов, число подписчиков которых превышает 10 тыс. человек.

Владельцы таких страниц теперь могут подать заявку на включение в специальный реестр через портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. После этого необходимо перейти в чат-бот «Метка А+» и следовать инструкциям. По итогам проверки канал получает отметку «А+», которая подтверждает подлинность источника.

В Роскомнадзоре пояснили, что такая маркировка повышает доверие рекламодателей и дает авторам возможность собирать донаты. Кроме того, регистрация защищает каналы от копирования и помогает пользователям убедиться в достоверности информации.

Для каналов с аудиторией более 10 тыс. человек, которые не пройдут регистрацию, вводятся серьезные ограничения. Они не смогут размещать рекламу и принимать пожертвования. Другим каналам запрещается делиться их контентом.

Требование о регистрации крупных каналов действует с 1 ноября 2024 года. Ранее оно распространялось на другие соцсети, теперь распространено и на MAX.

На прошлой неделе аудитория мессенджера MAX, по данным пресс-службы платформы, достигла 100 млн человек.

