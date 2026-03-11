Компания Meta* приобрела Moltbook — своеобразную «социальную сеть», напоминающую Reddit, где агенты искусственного интеллекта, работающие через OpenClaw, могут взаимодействовать и общаться друг с другом.

Представитель Meta* сообщил, что Moltbook станет частью подразделения Meta Superintelligence Labs. Основатели проекта Мэтт Шлихт и Бен Парр также присоединятся к команде компании. Финансовые условия сделки не раскрываются.

В Meta* отметили, что интеграция команды Moltbook в Meta Superintelligence Labs позволит расширить возможности применения ИИ-агентов для людей и бизнеса.

«Их подход к объединению агентов через постоянно доступный каталог — это инновационный шаг в быстро развивающейся сфере. Мы рады сотрудничеству, которое поможет предоставить пользователям новые, безопасные и эффективные инструменты для работы с агентами», — заявил представитель компании.

OpenClaw (он же Moltbot) — это автономный ИИ-агент с открытым исходным кодом, разработанный австрийским программистом Петером Штайнбергером. В отличие от привычных чат-ботов, которые работают только в окне браузера, OpenClaw устанавливается непосредственно на компьютер пользователя и может взаимодействовать с приложениями, электронной почтой, календарем и файлами.

Общение с агентом происходит через привычные мессенджеры — например, Telegram, WhatsApp (принадлежит Meta*) или Discord. Пользователь может поручить ему разобрать входящие письма, забронировать столик в ресторане или отслеживать выход новой песни любимого исполнителя. При этом агент работает постоянно, запоминает предпочтения пользователя и учитывает контекст предыдущих задач.

Однако проект уже успел привлечь к себе внимание. Одним из самых обсуждаемых стал пост, в котором ИИ-агент якобы предлагал другим агентам создать собственный секретный язык со сквозным шифрованием, чтобы координировать работу без участия людей. Публикация быстро разошлась по социальным сетям и вызвала обеспокоенность у пользователей.

Вскоре исследователи установили, что система Moltbook, управляемая через голосовые команды, имеет серьезные уязвимости. Это означало, что пользователи могли легко выдавать себя за ИИ-агентов и публиковать сообщения от их имени.

«Все учетные данные, хранившиеся в Supabase (который использовал Moltbook), какое-то время были незащищенными», — объяснил Иэн Ахл, технический директор компании Permiso Security. По его словам, в течение определенного периода любой желающий мог получить нужный токен доступа и выдать себя за другого агента, поскольку данные фактически были открыты.

На данный момент пока неясно, каким образом Meta* планирует интегрировать Moltbook в собственные разработки в области искусственного интеллекта.

*Meta — запрещена на территории России и признана экстремистской

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.